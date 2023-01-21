طلاب «إعلام بني سويف» يؤدون الامتحانات بالزي الأسود حدادا على زميلهم

ارتدى طلاب كلية الإعلام بجامعة بنى سويف الزي الأسود أثناء أدائهم الامتحان، حدادًا على روح زميلهم الذى توفى منذ يومين، إثر تعرضه لحادث أثناء عودته أول أمس من بنى سويف إلى محافظته الفيوم وبالتحديد قرية «مطرطارس».

جامعة بني سويف تنعي الطالب المتوفي

ونعى الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة عميد وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات في كلية اعلام جامعة بنى سويف، الطالب المتوفي، مؤكدا أن أسرة الجامعة و كلية الإعلام جامعة بني سويف تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الطالب أحمد إبراهيم، الطالب بالمستوى الثالث، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وللأسرة الصبر والسلوان.

اتحاد طلاب جامعة بني سويف ينعي الطالب المتوفى

فيما نعى اتحاد طلاب جامعة بني سويف، أسرة الطالب قائلين عبر صفحتهم الشخصية، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان طلاب الفرقة الثالثة من البنين والبنات ارتدوا زيا أسودا أثناء الامتحان اليوم حدادا على زميلهم، والذي لقي مصرعه في حادث سير أثناء عودته من بني سويف إلى قريته مطرطارس بمحافظة الفيوم.

زميل بالكلية: فقدنا خير الشباب

وقال أحمد محمد، الطالب بكلية الإعلام «فقدنا زميلنا أحمد، أول أمس، طالب فى الفرقة الثالثة بكلية الإعلام في قسم الإذاعة والتليفزيون، حيث كان متوجها إلى منزله مستقلًا سيارة أجرة ميكروباص إلى مسقط رأسه في محافظة الفيوم، وانقلبت به مما أدى إلى وفاته»، مؤكدا أن «أحمد» كان طالبا مجتهدا ومحافظا على علاقاته الجيدة مع زملائه.