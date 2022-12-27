«رفقا وإكراما» مبادرة جديدة في «إعلام بني سويف» لدعم كبار السن

أطلقت كلية الإعلام بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، اليوم، مبادرة رفقا وإكراما لدعم كبار السن، وذلك بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة، والدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية.

حضر إطلاق المبادرة الدكتور محمد زين عبد الرحمن عميد الكلية السابق، والدكتورة نسرين حسام الدين وكيل الكلية، بالإضافة إلى لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب.

رئيس جامعة بني سويف يشيد بالمبادرة

وأشاد رئيس جامعة بني سويف بالمبادرة، والتي تتماشى مع الدور الذي تقوم به الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه كبار السن، من خلال توفير الرعاية الصحية الشاملة وإطلاق حملات التوعية بأمراض الشيخوخة وغيرها التي تصيب كبار السن، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية من خلال مبادرات حياة كريمة بأشكالها المتنوعة.

نشر ثقافة التعامل مع كبار السن

وأوضح الدكتور عبد العزيز السيد، عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف، أن المبادرة تتضمن نشر ثقافة التعامل مع كبار السن على المستوى الأكاديمي، وذلك من خلال التواصل مع شرائح من كبار المسنين وبعض المتخصصين على تقديم الخدمات والأنشطة المتنوعة إليهم، بجانب تنمية روح المشاركة لدى أفراد المجتمع لمساعدتهم وحسن معاملتهم.

يذكر أن المبادرة لاقت استحسان من الجمهور وتفاعل كبير معها، خاصة بعد إطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أطلق الطلاب كود للمسنين لتغطية كافة قضايا المسنين في وسائل الإعلام، وسيتقدمون به إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر.