جامعة سوهاج تهدي طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة «كرسي كهربائي»

قدم الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، «كرسي كهربائي» متحرك وفرته الجامعة لطالبة من ذوي الهمم بكلية الآداب بالجامعة، وذلك انطلاقاً من حرص الجامعة على توفير كافة الدعم اللازم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبارهم فئه قادرة على العمل والإنتاج وتحقيق التنمية والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.

دعم الطلاب ذوي القدرات الخاصة

وأكد «عبد الخالق» أن إدارة الجامعة مستمرة في دعم الطلاب ذوي الإعاقات المختلفة، والحفاظ على حقوقهم وتوفير كافة التسهيلات لهم التي تساعدهم على التفوق العلمي وإبراز قدراتهم وإبداعاتهم، لتعزيز فرص التكافؤ بين جميع الطلاب، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة ومساندتهم باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من نسيج الوطن.

خدمات للطلاب ذوي الإعاقة

وأوضح الدكتور عبد الناصر محمد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تلبي كافة احتاجات الطلاب ذوي الهمم وتقدم لهم كافة التسهيلات لتيسير العملية التعليمية، ومنها الإعفاء الشامل من المصروفات الدراسية، والإعفاء من مصروفات المدن الجامعية، وإتاحة العلاج الشامل بالمستشفيات الجامعية مجانًا، وتوفير معامل وقاعات وأجهزة حاسب آلي، وتخصيص أماكن تحركات وتنقلات لهم بالجامعات، وإقامة مسابقات وأنشطة طلابية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، لدمجهم بالمجتمع الجامعي.

خدمات صندوق التكافل الاجتماعي

وأضاف صبري إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة يقدم العديد من الخدمات للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتم من خلاله تلبية جميع الطلبات المقدمة منهم، ومنها الكراسي المتحركة لتيسير العملية التعليمية وتوفيراً للمشقة التي يتكبدها الطلاب للوصول إلى الجامعة، بالإضافة إلى شراء أجهزة تعويضية وسماعات طبية للطلاب ضعاف السمع، وذلك لتخفيف العبء على أولياء أمورهم.