«الصحة» تحذر: استخدام حمام البخار خلال الشتاء يسبب جفافا للجلد

قدمت وزارة الصحة والسكان روشتة علاجية للمواطنين لحماية القدمين خلال فصل الشتاء، موضحة خلال تقرير رسمي لها، أنه لابد من استخدام كريم مرطب على القدمين بعد الاستحمام، وتجنب استخدام الماء الساخن خلال الاستحمام لأنه يزيل الزيوت من الجلد.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من استخدام حمامات البخار، لأنها قد تسبب جفاف الجلد، مشيرة إلى ضرورة استخدام ارتداء الأحذية المناسبة للقدم للسماح لها بالتنفس، وارتداء الجوارب ذات نوعية جيدة لتدفئة القدمين والحفاظ على ترطيبهما.

نصائح لحماية القدمين خلال فصل الشتاء

وحذرت الوزارة من استخدام المنتجات التي تحتوي على الكحل، لأنها تزيد من جفاف الجلد، وتناول أطعمة ومقويات تحتوي على فيتامين سي، مناشدة المواطنين من ترطيب القدمين عدة مرات في اليوم، ونقع القدمين في مياه دافئة وشرب المياه بكميات كافية.

وطالبت وزراة الصحة والسكان في حال التعرض إلى أي مضاعفات مرضية خلال فصل الشتاء ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105، وجرى تزويد مقاعد الخط الساخن للوزارة خلال فترة الشتاء لاستقبال كل الاستفسارات والتساؤلات المختلفة والرد عليها بشكل مباشر.

الجلد يصاب بالجفاف خلال فصل الشتاء

وفي شأن متصل، قالت هيئة الدواء المصرية، إن الجلد يصاب بالجفاف، والتشققات مع بداية فصل الشتاء، بسبب التعرض للهواء الجاف، وقلة شرب الماء؛ مما يزيد من الإصابة بجفاف الجلد.​

وقالت لتجنب التعرض للجفاف في الشتاء، لابد من الحرص على تناول المياه بالقدر الكافي، وتجفيف الجلد بعد استخدام المياه مع استخدام المرطبات المناسبة للجلد ونوعه.