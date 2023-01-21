محافظ سوهاج: الانتهاء من 56 مشروعا في قطاع الشباب والرياضة خلال 2022

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن عام 2022 المنقضي شهد الانتهاء من 56 مشروعا في قطاع الشباب والرياضة بمختلف مراكز المحافظة، مشيرا إلى أن تلك المشروعات شملت إحلال وتجديد مراكز شباب، وتطوير أخرى قائمة، وإنشاء ملاعب نجيل صناعي، وتطوير ورفع كفاءة المباني الإدارية، وذلك ضمن خطة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وخطة وزارة الشاب والرياضة.

18 مشروع إنشاء جديد

وأوضح محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أن المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال عام 2022، شملت 18 مشروعا (إنشاء جديد) بين ملاعب نجيل صناعي، ومبان إدارية، وإنشاء أسوار خارجية لمراكز الشباب، وكذلك تضمنت المشروعات 25 مشروع تطوير ورفع كفاءة للملاعب والمباني والإدارية والأسوار، بالإضافة إلى 9 مشروعات إحلال وتجديد، و4 مشروعات استكمال أعمال للمباني الإدارية.

اهتمام الدولة بالبناء والتطوير

وأكد محافظ سوهاج أن اهتمام الدولة بالبناء والتطوير ودعم البنية التحتية يأتي بالتوازي مع الاهتمام ببناء الفرد والمجتمع ودعم كافة المجالات التي من شأنها بناء الإنسان وعلى رأسها الصحة والتعليم والرياضة.