غياب 187 طالبا عن امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ اليوم

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أن 62 ألفا و985 طالبا وطالبة، أدوا اليوم أول امتحانات الشهادة الإعدادية في 334 لجنة على مستوى المحافظة، وذلك في مادتي اللغة العربية والإملاء، والتربية الدينية، مشيراً أن غرفة غرف العمليات بمديرية التربية والتعليم لم تتلق شكاوى من الطلاب أو من أولياء أمورهم، في ظل تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات، وسط توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

امتحانات الصف الثاني الثانوي

وقال «عبدالله»، في بيان اليوم، إن عدد 23 ألفا و288 طالب وطالبة قد أدوا امتحان الصف الثاني الثانوي في مادتي الفيزياء والأحياء للشعبة العلمية، والتاريخ وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية على مستوى محافظة كفر الشيخ، وتغيب عن أداء الامتحان 115 طالبا اليوم.

متابعة سير الامتحانات اليوم

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ، خلال جولة تفقدية، إضافة لمتابعة أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات المديرية، والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، والتواصل مع رؤساء اللجان، ولم تتلق غرف العمليات شكاوى من الطلاب ولم ترصد مخالفات.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجه محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بضرورة التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوفير ‏سبل الراحة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.