جمع كلمة حسن بضم الحاء التي يبحث عنها طلاب الشهادة الإعدادية

أجابت فاطمة محمد معلمة اللغة العربية، عن تساؤل ما جمع كلمة حسن بضم التي يبحث عنها طلاب الإعدادية؟، تزامناً مع امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023، حيث أدى طلاب الصف الثالث الإعدادي في عدد من المحافظات اليوم، بامتحان اللغة العربية والإملاء.

جمع كلمة حسن بضم الحاء.. يبحث عنها طلاب الشهادة الإعدادية

ووأوضحت فاطمة معلمة اللغة العربية لـ«الوطن»، أن جمع كلمة حسن بضم الحاء التي يبحث عنها طلاب الإعدادية، هو مَحَاسن حيث تكون بفتح حرف الميم وتكون معني كلمةً «الحُسن» الجمال.

وفي نفس السياق، بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم بمحافظة الجيزة، امتحان مادة اللغة العربية، من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الحادية عشر ظهراً، باجمالي عدد الطلاب 205491 طالبا وطالبة.

وتتضمن امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية للصف الثالث الإعدادي، وتتضمن سؤال التعبير في امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالجيزة علي مونديال قطر ومؤتمر المناخ، حيث نص السؤال علي «اكتب موضوع عن مونديال قطر ومؤتمر المناخ رسالتان تهدفان إلي التقرب من شعوب دول العالم».

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن غرفة العمليات بالمديرية انعقدت منذ صباح اليوم لمتابعة الامتحانات والتأكد من سير الامتحانات بانضباط دون حدوث أي معوقات أو مشكلات تعوق العملية الامتحانية، وأن الغرفة لم تتلقي أي شكاوي من الأسئلة.

وأضافت المديرية، أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان الامتحانية، والحفاظ علي التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وذلك حفاظاً علي مصلحة الطلاب والمعلمين.

درجات امتحان العربي للشهادة الإعدادية

توزيع درجات امتحان العربي للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول لتالي:

- التعبير (الوظيفي والإبداعي): 7 درجات.

- القراءة (القصة والقراءة المتعددة): 9 درجات.

- النصوص: (النثر والشعر): 10 درجات.

- النحو: 10 درجات.

- الخط: درجتان.

- الإملاء: درجتان.

- المجموع الكلي لامتحان اللغة العربية : 40 درجة.