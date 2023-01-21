تقديم الرعاية الصحية لـ1470 حالة في قافلة جامعة طنطا بمركز بسيون

انطلقت قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا اليوم، إلى قرية جناج بمركز بسيون بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء للمرضى بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

الكشف على 1470 مواطنا

شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 1470 حالة من خلال 15 عيادة، حيث تم فحص 114 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و134 في عيادة طب الأطفال، و167 بجراحة العظام، و111 بعيادة الأمراض الجلدية، و124 بأمراض الباطنة، و151 بعيادة جراحة المسالك البولية، و131 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و48 بعيادة الجراحة العامة، و74 بعيادة الأمراض الصدرية، و51 بالنفسية والعصبية.

كما تم الكشف الطبي على 198 بعيادة طب وجراحة العيون، و50 بعيادة القلب والأوعية الدموية، و20 بعيادة تنظيم الأسرة والنساء، و45 حالة تحاليل، و52 بعيادة الأسنان، وتحويل 89 حالة بواقع 6 جراحة المخ والأعصاب، 2 أطفال، 13عظام، 2 جلدية، 2 باطن ، 6 المسالك البولية، 14 أنف وأذن وحنجرة، 4 جراحة عامة، 6 الصدر، 4 نفسية وعصبية، 6 قلب وأوعية دموية، و24 طب وجراحة عيون.

محو أمية 70 مواطنا

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 70 مواطنا، وزراعة 50 شجرة مثمرة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

شارك بالقافلة الدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار، القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي، مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد، مدير عام خدمة المجتمع.