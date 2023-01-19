الكشف على 2445 مواطن في قافلة طبية مجانية بقرية بالمنوفية

نظمت مديرية الصحة في المنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية زاوية رزين بمركز منوف، التي استمرت على مدار اليوم وأمس، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

12 عيادة للكشف على المواطنين في القافلة

وقالت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل الطبية بالمنوفية، إن القافلة اشتملت على 12 عيادة متخصصة و2 عيادة باطنة، و2 عيادة أطفال، جراحة، عظام ، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، رمد، أسنان، أنف وأذن وحنجرة، بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وأضافت أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 2445 مواطن من أهالي القرية، وإجراء الفحوصات المعملية لـ 177 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لـ 164 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 33 حالة وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 35 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

10 ندوات تثقيفية وصحية على هامش القافلة

وتابعت، أنه تم عمل 10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم عن انتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح.

وأكدت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.