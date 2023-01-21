جامعة سوهاج تعلن فتح باب التقدم للنداءات البحثية.. المواعيد والتخصصات

قال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) أطلقت عدة نداءات بحثية مطلع يناير الجاري، حيث تم فتح باب التقدم للنداء الثاني لمنحة العلوم الأساسية، والنداء الأول لمنحة الصحة الواحدة، والنداء الثاني لتمويل طلاب الدراسات العليا (ماجيستر- دكتوراه)، وذلك كإحدى آليات التمويل التنافسي التي تُقدمها الدولة للعلماء والباحثين المصريين.

أهداف المنح البحثية

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أن الهدف من تلك المنح هو تحفيز البحث العلمي في المجالات العلمية المختلفة، وبناء مجموعات بحثية مبتكرة مستعدة وقادرة على مواجهة التحديات، والارتقاء بمستوى البحث العلمي في كافة المجالات سواء العلوم الأساسية أو الطبية أو العلمية.

آخر موعد للتقديم

وأشار رئيس الجامعة إلى أن آخر موعد للتقدم للنداء الثاني لمنحة العلوم الأساسية ولمنحة تمويل طلاب الدراسات العليا سيكون 13 فبراير القادم في تمام الساعة الثانية ظهرًا، والنداء الأول لمنحة الصحة الواحدة سيكون 19 فبراير، في تمام الساعة الثانية ظهراً.

تفاصيل المنح البحثة

يذكر أن التفاصيل الخاصة بالمنح وشروط التقديم متاحة على الموقع الإلكتروني لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.