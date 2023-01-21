أسعار خدمات السجل المدني بسوهاج.. المصدرات المميكنة والنماذج الورقية

أعلنت إدارة الأحوال المدنية بقطاع الأحوال المدنية بمحافظة سوهاج، أسعار الخدمات التي يقدمها السجل المدني للمترددين عليه، من المصدرات المميكنة والنماذج الورقية، والتي يتم إعلانها للمواطنين بمكاتب السجل المدني بمراكز المحافظة المختلفة.

أسعار خدمات السجل المدني

تنشر «الوطن» أسعار المصدرات المميكنة والنماذج الورقية بالسجل المدني كالتالي:

المصدرات المميكنة

استمارات عادية 50 جنيها

استمارات مستعجلة 125 جنيها

استمارة فورية 175 جنيها

استمارات ميلاد أول مرة 45 جنيها

شهادات ميلاد تانى مرة 25 جنيها

شهادة وفاة 25 جنيها

وثيقة زواج 40 جنيها

وثيقة طلاق 40 جنيها

قيد عائلى عادى 35 جنيها

قيد عائلى مميز 80 جنيها

تعذر قيد عائلى 35 جنيها

تعذر قيد مميز 80 جنيها

أسعارالنماذج الورقية بالسجل المدني