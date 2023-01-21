أسعار خدمات السجل المدني بسوهاج.. المصدرات المميكنة والنماذج الورقية
كتب:
شيماء دراز
08:21 م | السبت 21 يناير 2023
أسعار خدمات مكتب سجل مدنى
أعلنت إدارة الأحوال المدنية بقطاع الأحوال المدنية بمحافظة سوهاج، أسعار الخدمات التي يقدمها السجل المدني للمترددين عليه، من المصدرات المميكنة والنماذج الورقية، والتي يتم إعلانها للمواطنين بمكاتب السجل المدني بمراكز المحافظة المختلفة.
أسعار خدمات السجل المدني
تنشر «الوطن» أسعار المصدرات المميكنة والنماذج الورقية بالسجل المدني كالتالي:
المصدرات المميكنة
- استمارات عادية 50 جنيها
- استمارات مستعجلة 125 جنيها
- استمارة فورية 175 جنيها
- استمارات ميلاد أول مرة 45 جنيها
- شهادات ميلاد تانى مرة 25 جنيها
- شهادة وفاة 25 جنيها
- وثيقة زواج 40 جنيها
- وثيقة طلاق 40 جنيها
- قيد عائلى عادى 35 جنيها
- قيد عائلى مميز 80 جنيها
- تعذر قيد عائلى 35 جنيها
- تعذر قيد مميز 80 جنيها
أسعارالنماذج الورقية بالسجل المدني
- نموذج 41/1- 40 جنيها
- نموذج 42/2- 40 جنيها
- نموذج 41/3- 40 جنيها
- نموذج 41/4- 40 جنيها
- نموذج ميلاد 15/أ- 25 جنيها
- نموذج فاة 16/أ- 25 جنيها
- نموذج 21 /أ 35 جنيها
- نموذج طلاق 22/أ 35 جنيها
- نموذج 79- 40 جنيها
- نموذج 80- 40 جنيها
- نموذج 24 تصحيح 15 جنيها
- ساقط ميلاد أكبر من 26 عاما 30 جنيها
- ساقط قيد ميلاد أصغر من 27 عاما 15 جنيها
- ساقط قيد وفاة اكبر من 27 عاما 30 جنيها
- ساقط قيد وفاة أصغر من 27 عاما 15 جنيها
- مذكرة 30 جنيها