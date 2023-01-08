الأحوال المدنية توجه 13 قافلة للحالات الإنسانية في المنازل

واصل قطاع الأحوال المدنية، إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجستيا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة، بنطاق محافظات «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، كفر الشيخ، البحيرة، المنيا».

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 11595 بطاقة رقم قومي، و22123 مصدرا مميكنا، وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، اعتبارا من يوم 7/1/2023 وحتى الانتهاء.

أرقام الاتصالات الجماهيرة الساخنة

واستمرار لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع، تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة وهي (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و(15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

وأكد قطاع الأحوال المدنية، تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم، تيسيرا على المواطنين، إذ أسفرت عن استخراج وتوصيل 450 بطاقة رقم قومي، 298 مصدرا مميكنا.

كما واصل الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية «المرضى وكبار السن وذي الهمم»، وإيفاد مأموريات لعدد 13 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما واصل مركز إصدار القطاع إيفاد مأموريات (فنية – قانونية)، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (الجهات الحكومية - النوادى الرياضية)، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، إذ تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لعدد (181) مواطنا ومواطنة.

كما قام مركز إصدار القطاع بمحافظة المنوفية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإيفاد مأموريات (فنية – قانونية)، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات (قرى مركز شرطة أشمون)، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، إذ تم تجديد بطاقات الرقم القومي لعدد (224) مواطنة، بالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم «قادرون بإختلاف» لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد (206) من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

فرحة المواطنين بخدمات قطاع الأحوال المدنية

ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرا للوقت والجهد، الذي يأتى في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.