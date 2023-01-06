«التخطيط» تسلم الأحوال المدنية 18 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا لخدمة المواطنين

سلمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 18 مركزا متنقلا لقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لتقديم كافة خدمات القطاع، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع في نشر المراكز التكنولوجية المتنقلة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، في إطار الاحتفال بأعياد الشرطة خلال يناير الحالي.

سيارات مطورة ومجهزة للعمل كمراكز نموذجية

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الوزارة تقوم بالعمل على توفير سيارات متطورة ومجهزة بالأجهزة اللازمة للعمل كمراكز نموذجية متنقلة تقدم كافة خدمات قطاع الأحوال المدنية بمختلف إصداراته.

تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية

وأكدت السعيد أن مبادرة المراكز التكنولوجية المتنقلة لخدمة المواطنين تأتي في إطار العمل على تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع جهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين، وتقليل التكدس في أماكن تقديم تلك الخدمات، وتسهيل الحصول على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضاء المواطن، وهو ما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتسق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن المصري.

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأوضحت وزيرة التخطيط أن توفير تلك المراكز المتنقلة يأتي في إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة وصندوق تطوير قطاع الأحوال المدنية، وكذلك ضمن جهود الوزارة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن إجمالي ما تم تسليمه إلى قطاع الأحوال المدنية بلغ 61 مركزًا تكنولوجيًا تقدم كافة خدمات السجل المدني.

من جانبه، صرح المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية أن هذه المبادرة تأتى في إطار تكليفات رئيس الجمهورية، والدور الرئيسي والمهم للوزارة في ظل مبادرة «حياة كريمة»، ولتطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع جهات الدولة كافة وفى إطار التعاون المثمر والبناء مع وزارة الداخلية وقطاع الأحوال المدنية.

حضر مراسم التسليم اللواء محمود دياب، مدير المشروعات الإقليمية والخدمية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعميد ياسر عبدالله، مدير مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة بالوزارة، وممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.