تداول 143 ألف طن بضائع استراتيجية في ميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة 

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة الماضية، حيث دخلت وخرجت 48 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجرى حاليا العمل على شحن وتفريغ 30 سفينة، أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إن حركة تداول البضائع شهدت نشاطا كبيرا، حيث تم تداول 143 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من البضائع مختلف الأنواع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة.

تداول 2850 حاوية مكافئة بمينائي الإسكندرية

وأضاف «بريقع»، في بيان اليوم، أنه تم تداول حوالي 2850 حاوية مكافئة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

ووجه السيد اللواء بحري، نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان أمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء، وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكل المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.