شروط التقديم لوظيفة مدير عام الاتصال السياسي بوزارة التنمية المحلية

تواصل وزارة التنمية المحلية تلقي طلبات عدد من الوظائف المطلوبة داخل ديوان عام الوزارة حتى8 فبراير المقبل، ومن الوظائف المطلوبة وظيفة مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.

مهام وصلاحيات الوظيفة

- المشاركة في وضع الخطة السنوية للإدارة بما يتفق مع استراتيجية الوزارة ويجتمع بالمرؤوسين بصفة دورية لوضع الأهداف التنفيذية والبرامج التشغيلية ومعدلات الأداء المطلوب تحقيقها خلال السنة اللاحقة

- متابعة وتقييم أعمال الإدارة والعاملين والتأكد من إنجازها وفقا للبرامج التشغيلية المتفق عليها، وذلك من حيث الكفاءة والفعالية، بما يضمن الالتزام بالانظمة واللوائح والسياسيات المعتمدة في الوزارة .

- يقدم المقترحات بشأن الاجراءات ونظم العمل الخاصة والاحتياجات من الموارد البشرية والتدريبية والمالية والمستلزمات الإدارية اللازمة لتنفيذ الأعمال والأنشطة المختلفة بالإدارة وضمان الإستخدام الأمثل لتلك الموارد.

المهام التخصصية

- يشرف على تلقي جداول أعمال المجالس النيابية ولجانها ومتابعة الموضوعات المعروضة والتي تتعلق بنشاط الوزارة وإعداد التقارير اللازمة

- متابعة الرد على الاستجوابات وطلبات الإحاطة المقدمة بالمجالس النيابية فيما يخص نشاط وزارة التنمية المحلية.

- الإشراف على تلقي طلبات أعضاء المجالس النيابية والمجالس الشعبية والمحلية ودراستها واعداد تقرير بنتائج الدراسة

- التنسيق مع إدارات الوزارة ووحدات الإدارة المحلية بشأن حضور ممثلي الوزارة جلسات المجالس النيابية ولجانها المختلفة

- استقبال أعضاء البرلمان والعمل على بحث مقترحاتهم وطلباتهم وشكواهم تمهيدا للعرض على الإدارات المعنية بالوزارة ووحدات الإدارة المحلية ومتابعة ما يتم بشأنها .

- المشاركة في دراسة الشكاوي والطلبات التي ترد للوزير من أعضاء الهيئات البرلمانية والمجالس النيابية

- متابعة ما تنشره وسائل الإعلام لرصد المشكلات والقضايا التي يثيرها أعضاء المجالس النيابية ذات الصلة بالتنمية المحلية وإعداد تقارير بشأنها.