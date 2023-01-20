وزير التنمية المحلية لرؤساء الأحياء: خدمة المواطن وحل مشكلاته أولوية

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، القيادات الجديدة من رؤساء الأحياء والمدن وسكرتيري العموم والمساعدين بمختلف المحافظات، بضرورة العمل على تنفيذ توجيهات الدولة، والعمل على المتابعة وتذليل أي عقبات، والتركيز على الملفات التي تستهدف خدمة المواطن، وفي مقدمتها مبادرة «حياة كريمة»، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

توجيهات للقيادات الجديدة بالمحليات

وشدد الوزير، على التعامل الفوري مع مخالفات البناء، وإزالة التعديات في المهد، واتخاذ إجراء قانوني، ومنع أي تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتركيز على منظومة النظافة الجديدة، والتفاعل مع شكاوى المواطنين، ورفع الإشغالات والمخلفات اليومية أولا بأول، للحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

الحركة السنوية للمحليات

أوضحت وزارة التنمية المحلية، في بيان، أن آمنة، طالب القيادات الجديدة بالمحافظات، بعد إجراء الحركة السنوية للمحليات، بالاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة بالمحافظات، ومواجهة أي تقصير في العمل، ومواجهة أي مظاهر تؤدي للفساد، ووضع الكوادر المؤهلة في المكان المناسب والاستفادة منها، والتأكيد على أهمية التواصل بين الحي والمواطن وتحديد لقاء أسبوعي داخل ديوان الحي والمدينة، للاستماع إلى مقترحات وشكاوى المواطنين بالأحياء، والعمل على حل المشكلات بشكل سريع، مع التشديد على الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات الخدمية بالمحافظات.

اختيار أفضل العناصر للمناصب القيادية

أشار الوزير، إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظين والجهات المختصة، لاختيار أفضل العناصر، لضخ دماء جديدة في المناصب القيادية، من أجل نيل رضا المواطن وتحقيق الرؤية التنموية للدولة تماشيا مع رؤية مصر 2030، والقدرة على العمل والعطاء وبذل الجهد لخدمة المواطن، مؤكدا أنه ناشد رؤساء الأحياء والمدن بالنزول للشارع والتعامل بشكل جيد مع الجمهور، والعمل على حل الشكاوى والمشكلات، للارتقاء بعمل المحليات.