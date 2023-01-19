«التنمية المحلية»: النساء متميزات على مستوى قيادات الإدارة المحلية

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، إنّ حركة المحليات التي تضمنت 125 قيادة في 25 محافظة، تعتبر من أكبر الحركات التي ضمّت تصعيد 67 قياديًا وقيادية على مستوى المحافظات المصرية، منهم رئيس مركز ومدينة وحي بالمحافظات وتصعيد 4 رؤساء مراكز؛ ليصبحوا سكرتيري عموم مساعدين، إضافة إلى 8 سكرتيري عموم، منهم سيدة سكرتير عام الغربية.

تميز العنصر النسائي

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنّ العنصر النسائي متميز على مستوى قيادات الإدارة المحلية، كما أنّ هناك 58 قيادة جديدة وفقًا للإعلان 1 رقم 2021، والذي تقدم له ما يزيد على 2800 متقدم، فاز منهم 58 قيادة حصلوا على تدريب عالي المستوى، العام الماضي.

تفاصيل التدريب وتوجيه المحافظ

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، بأنّ هذا التدريب كان في مركز تدريب التنمية المحلية في سقّارة والأكاديمية الوطنية للتدريب، إضافة إلى تدريب نظري وعملي على الأرض في المحافظات، وبعد اعتماد رئيس الوزراء الحركة أمس، يوم الأربعاء، وإعلانها من قبل اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، أكد للقيادة الجديدة ضرورة التواجد على الأرض والتعامل مع المواطنين لحل مشكلاتهم؛ لأن الهدف من هذه الحركة تحسين جودة أداء خدمات الإدارة المحلية وتحقيق التنمية المحلية على مستوى المحافظات المصرية، بناءً على توجيهات القيادة السياسية في تطوير عمل الإدارة المحلية.