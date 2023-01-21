تقرير دولي: مصر تتصدر الترتيب الأول أفريقيا في شمول خدمات الإنترنت 2022

تصدرت مصر قائمة أعلى عشرة بلدان في أفريقيا، انتشارًا في خدمات المعلومات الرقمية و الإنترنت، وذلك وفقا لمعيار عدد المستخدمين ونسبتهم إلى مجموع السكان المعروفة باسم مستوى «شمول و نفاذة» الخدمة، وذلك وفقا لتقييم الاتحاد الدولي للاتصالات وخدمات المعلوماتية الرقمية عن خدمات الإنترنت في أفريقيا للعام 2022 وهو القطاع الذي تصل فيه استثمارات القارة إلى 115 مليار دولار أمريكي.

وأشاد التقرير بما حققته مصر من نجاحات وإنجازات في الأعوام القليلة الماضية لتحسين شبكات الاتصالات والخدمات الرقمية وزيادة نطاقات انتشارها في الريف و الحضر والتجمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف أن مصر بها 66٫75 مليون مستخدم للانترنت يشكلون 71٫9 فى المائة من مجموع السكان وذلك فى العام 2022 .

التقرير يشيد بما حققته مصر من نجاحات و إنجازات

وجاءت نيجيريا في الترتيب الثاني أفريقيا بنسبة نفاذ لخدمات الإنترنت هي 51 في المائة بالنسبة لمجموع سكانها المتجاوز 200 مليون نسمة يتمتع منهم 109 ملايين نسمة بخدمات الأنترنت،وجاءت جنوب أفريقيا في الترتيب الثالث أفريقيا ( 9ر41 مليون مستخدم ) يشكلون نسبة 1ر68 فى المائة من مجموع السكان.

وجاءت المغرب في الترتيب الرابع ( 5ر31 مليون مستخدم للانترنت ) و تلتها اثيوبيا ( 8ر29 مليون مستخدم ) يشكلون ربع عدد سكانها تقريبًا، وتليها الجزائر ( 2ر27 مليون مستخدم ) وتليها كينيا ( 23 مليون مستخدم ).

نيجيريا في الترتيب الثاني أفريقيا

وفى الترتيب الثامن جاءت غانا ( 9ر16 مليون مستخدم ) يشكلون 53 في المائة من مجموع سكانها، ثم الكونغو الديمقراطية ( 5ر16 مليون مستخدم ) يمثلون 6ر17 في المائة من مجموع السكان.

وفي الترتيب العاشر والأخير، جاءت تنزانيا التي يوجد بها 6ر15 مليون مستخدم للانترنت يشكلون 25 في المائة من مجموع سكانها.