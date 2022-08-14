الاتصالات: 9.5 مليون مشترك جديد في خدمات الإنترنت عبر المحمول

إقبال كبير من المواطنين على استخدام خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول، وذلك لسهولة الوصول إلى الخدمة في أي مكان، فقط كل ما يحتاجه المواطن هاتف محمول ذكي بشريحة تعمل بخدمات الإنترنت.

70 مليون مستخدم نهاية يونيو

وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن أعداد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، واقترب عدد المستخدمين من الـ70 مليون مستخدم نهاية يونيو الماضي، مقابل 60 مليون و500 ألف مستخدم فى نفس الفترة من العام 2021.

وأوضح التقرير أن هناك نموا في نسبة مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول بلغت 9.17% سنويا، حيث اجتذبت شركات المحمول حوالي 9.5 مليون مستخدم جديد للخدمة خلال عام فقط.

بناء حوالى 2800 برج جديد لتحسين خدمات الهاتف المحمول

وتستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذا العام بناء حوالى 2800 برج جديد لتحسين خدمات الهاتف المحمول، حيث تم إنشاء 2300 برج فى عام 2021 ويستهدف الوصول إلى 2800 برج بنهاية عام 2022، في إطار تطوير وتحسين الخدمات تم طرح ترددات جديدة لشركات المحمول.

وفي إطار تطوير وتحسين الخدمات تم طرح ترددات جديدة لشركات المحمول في عام 2021 بقيمة 2 مليار دولار، تساعد هذه الترددات فى تحسين جودة الخدمات وخصصت الوزارة حوالي 40 مليار جنيه استثمارات تم ضخها لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة شبكة الإنترنت الذي ساهم في ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت لتصبح مصر الأولى في أفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت بمتوسط سرعة بلغ 41 ميجابايت/ ثانية مقارنة بالمركز 40 بمتوسط سرعة 5.6 ميجابت/ثانية قبل 2019.