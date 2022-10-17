شراكة بين المصرية للاتصالات وLUMEN الأمريكية لتقديم خدمات الإنترنت

وقّعت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، اتفاقية مع شركة «LUMEN»، الأمريكية لإنشاء أول نقطة ارتكاز إقليمية للشركة في مصر لتقديم خدمات الإنترنت لشركات الاتصالات في مصر، وأفريقيا، وآسيا، والشرق الأوسط،

وتقدم الشركة خدماتها بالشراكة مع الشركة المصرية للاتصالات واعتمادًا على شبكتها الدولية المتميزة، وشهد توقع الاتفاقية المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات بالسيدة انيتا مورفي، الرئيس الإقليمي لشركة LUMEN الأمريكية، بمقر الشركة في العاصمة البريطانية لندن بحضور وفد رفيع المستوي من الشركتين، وتم على هامش الزيارة مناقشة مجالات التعاون المشتركة بين الشركتين في المنطقة العربية وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

اختيار شركة LUMEN للمصرية للاتصالات شريكًا استراتيجيًا لها في المنطقة

ومن المنتظر أن يبدأ تقديم الخدمة خلال الربع الأول من عام 2023، ويعكس اختيار شركة LUMEN للمصرية للاتصالات شريكًا استراتيجيًا لها في المنطقة، الثقة الكبيرة في البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الشركة المصرية للاتصالات، والتي تتضمن مركز البيانات الإقليمي RDH بالقرية الذكية في القاهرة، والذي يرتبط بـ 14 كابلًا بحريًا، تصل إلى 18 كابلًا بحريًا بحلول عام 2025 تمتد لأكثر من 140 نقطة إنزال في أكثر من 60 دولة حول العالم، بالإضافة إلى مركز البيانات في الإسكندرية.

شركة LUMEN واحدة من أهم وأكبر مقدمي خدمات الإنترنت في العالم

وتعتبر شركة LUMEN واحدة من أهم وأكبر مقدمي خدمات الإنترنت في العالم Tier-1، وتعتبر نقطة الارتكاز الخاصة بها في مصر هي الأولي من نوعها في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، ما يجعلها خطوة متميزة في طريق تحسين ورفع كفاءة وجودة خدمات الإنترنت في مصر والمنطقة وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.