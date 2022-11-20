القوات المسلحة توقع عقد تعاون في مجال خدمات الإنترنت الفضائي مع نايل سات

وقعت الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» عقد اتفاق تعاون مشترك لتعزيز التعاون فيما بينهما بمجال تقديم خدمات الإنترنت الفضائي واسعة النطاق، وذلك استمراراً لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بما يخدم رؤية الدولة المصرية بمختلف المجالات.

وألقى اللواء كمال وفاء محمد رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة كلمة أشار فيها إلى تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لمواكبة التطورات المتلاحقة في مجال خدمات الإنترنت وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لكامل السعات الفضائية بما يعظم الاستفادة من كل المقومات التي تتيح تقديم خدمات الإنترنت لكل قطاعات الدولة المصرية.

فيما ألقى أحمد أنيس رئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» كلمة أشار خلالها إلى أنَّ عقد التعاون يهدف إلى تطوير منظومة تأمين خدمات الإنترنت، فضلاً عن التكامل بإتباع أحدث المعايير لضمان استمرار خدمة الإنترنت الفضائي داخل نطاق الدولة المصرية بأحدث المواصفات العالمية في ذلك المجال.

فيما أشار اللواء عبدالحميد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات، إلى أنَّ هذا الاتفاق سيكون له أثر إيجابي في تقديم خدمات الإنترنت المتميزة ذات الجودة العالية من الشركتين طبقًا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات الفضائية، مشيراً إلى أنَّه تمّ إنشاء بنية تحتية بأحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات العالمية استعدادا لتقديم خدمات القمر الصناعي «طيبة سات»، وتمكّين جميع قطاعات الدولة والأفراد من الاستفادة من خدمة الإنترنت الفضائي.

حضر مراسم التوقيع اللواء أركان حرب أسامة عزت مساعد وزير الدفاع، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات».