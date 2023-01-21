تفاصيل طقس الإسكندرية غدا الأحد.. جو معتدل وشبورة كثيفة

يشهد طقس الإسكندرية غدا الأحد جوا معتدلا على جميع أنحاء المحافظة مع برودة في الصباح الباكر، واستمرار انتشار الشبورة المائية صباحا وقد تكون كثيفة أحيانا مع جو غائم جزئي.

ووفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الإسكندرية غدا، سيكون معتدلا على بعض الأحياء وانتشار الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى المحافظات مع عدم احتمالية سقوط أمطار.

حالة الطقس في الإسكندرية

وتبلغ درجة حرارة طقس الإسكندرية غدا 20 درجة مئوية كبرى و11 درجة مئوية صغرى، كما تشهد المحافظة جوا غائما جزئيا مع اعتدال في الرياح الجنوبية الشرقية والتي تهب على الإسكندرية حيث تبلغ 32 كيلو متر في الساعة.

اعتدال في طقس الإسكندرية غدا

ويبلغ ارتفاع الأمواج من متر إلى 2 متر ونصف وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الإسكندرية غدا وهذا الارتفاع على مستوى أمواج البحر المتوسط، التي تشهد أمطارا متوسطة إلى شديدة مع هبوب رياح جنوبية شرقية مع جو معتدل على ساحل البحر المتوسط.

شركة صرف الإسكندرية مستعدة لسقوط الأمطار

أعلنت شركة المياة والصرف الصحي بالإسكندرية عن استعدادها لأي أمطار بنشر سيارات شفط المياة بجميع أحياء الإسكندرية.