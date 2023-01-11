«الأرصاد»: استقرار حالة الطقس اليوم.. وتكون الشبورة المائية صباحا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ هناك تحسن في حالة الطقس في البلاد، خلال فترات النهار، ومع ذلك تتكون شبورة مائية كثيفة بالصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مدن القناة ووسط سيناء والقاهرة الكبرى.

الشبورة المائية ستؤدي للمزيد من الانخفاض في الرؤية الأفقية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهدير أبو زيد ومنة الشرقاوي، أن الشبورة المائية ستؤدي إلى المزيد من الانخفاض في الرؤية الأفقية، كما أن موعد تلاشي الشبورة المائية، يكون مع سطوع أشعة الشمس دائما.

الشبورة المائية تتلاشى بداية من الساعة الثامنة صباحا

وتابعت «غانم»، أنه بداية من الساعة الثامنة صباحا تبدأ الشبورة المائية، تتلاشى من على أغلب الطرق وتبدأ معها الرؤية في التحسن، كما أن اليوم نهارا سنشهد استقرارا في الأحوال الجوية وزيادة في فترات سطوع أشعة الشمس على أغلب الأنحاء، والطقس خلال فترة النهار سيكون لطيفا على أغلب المناطق خاصة المناطق الشمالية معتدلا على المناطق الجنوبية.