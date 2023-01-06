بعد إعلان استمرارها حتى الأربعاء.. نصائح للقيادة بأمان في الشبورة المائية

أعلنت الأرصاد الجوية استمرار الشبورة الصباحية بشكل يومي، حتى الأربعاء المقبل، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانًا على مدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس.

وحذّرت «الأرصاد» السائقين على الطرق من الشبورة المائية منعًا لحدوث تصادم بين المركبات وتحديدًا على الطرق السابق ذكرها في الصباح الباكر، خاصة المتجه من وإلى القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.

نصائح للتعامل مع الشبورة المائية

ووضع خبراء الهيئة والإدارة العامة للمرور، عدة نصائح للتعامل مع الشبورة في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة من بينها الآتي:

- قبل الخروج من المنزل يجب التأكد من أن كافة مصابيح السيارة تعمل بشكل جيد من خلال إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة.

- يجب كذلك وضع النور الأمامي في الوضع المنخفض، تجنبًا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة، ما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية.

- من الضروري زيادة مسافة الأمان حتى لا يحدث تصادم مفاجئ، فضلًا عن ضرورة السير في الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع مع فتح جزئي لإحدى النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

- فور الدخول في مناطق شبورة قاتمة وقوية يجب على الفور استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيًا بالنسبة للغير، مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعًا واستعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج مع عدم التوقف في نهر الطريق مطلقًا.

أرقام الطوارئ

ويمكن الاتصال بالطواري في حالات الشبورة الكثيفة والحاجة للمساعدة في حالة وجود أي مشكلات بسبب الأمطار أو الشبورة من خلال رقم 01221110000، رقم 136، رقم 144، رقم 01155554444، ورقم 01205344444.