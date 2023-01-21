وزير الري يناقش مع نظيره السوداني التعاون لإدارة نهر النيل بما يحقق النفع للبلدين

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا موسعا اليوم، خلال زيارته للسودان، مع نظيره السوداني المهندس ضو البيت عبد الرحمن، بحضور كبار المسؤولين من وزارتي الري المصرية والسودانية، إذ جرى مناقشة الشواغل المشتركة والتعاون والتنسيق المشترك في إدارة مورد نهر النيل بما يحقق النفع للبلدين.

استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية في البلدين

وقال بيان صادر عن وزارة الري اليوم، إنه تم التباحث حول تعزيز التعاون المستقبلي بما يخدم متطلبات البلدين خاصة في مجال مقاومة الحشائش المائية في نهر النيل والحماية من الفيضانات والسيول خاصة في ظل التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه.

التعامل مع الفيضانات والجفاف

وأكد الوزيران، خلال اللقاء، أن وزارتي الري في مصر والسودان من أعرق مدارس الري في العالم بما يمتلكانه من خبرة طويلة في مجال إدارة مياه النيل والتعامل مع مختلف حالات الفيضانات والجفاف، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية في البلدين، والحرص على استمرارية عقد اجتماعات الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل.