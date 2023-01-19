«الري»: إنشاء 1500 منشأ لحماية القرى والمدن من أخطار السيول

كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والري، الموقف التنفيذي لمشروعات الحماية من أخطار السيول بمحافظات الجمهورية المختلفة، والإجراءات الخاصة بالتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول.

تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول

وأوضح التقرير تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر، حيث تم إنشاء 1500 منشأ لحماية المواطنين والمنشآت بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف الهام في ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلباً على قطاع المياه.

وبيّن أن مشروعات الحماية من أخطار السيول تهدف لتوفير الحماية للمواطنين، وحماية المدن والقرى البدوية والمنشآت السياحية والطرق وخطوط الاتصالات والغاز والمياه والكهرباء وأبراج الكهرباء والتي تقدر قيمتها بعشرات المليارات، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الخزان الجوفي بما يضمن استدامة مصدر المياه.

توفير الحماية للمواطنين والمدن والقرى البدوية

وأوضح أنه يجري تنفيذ العديد من أعمال الحماية في شبه جزيرة سيناء، حيث انتهت أعمال حماية وادى الجرافي بمركز نخل بشمال سيناء من أخطار السيول بتكلفة 32 مليون جنيه، ونهو إنشاء عدد 10 خزانات أرضية على روافد وادى الجرافي بمركز نخل بتكلفة تتجاوز 2 مليون جنيه، ونهو عملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه في الجزء الأسفل من وادي بعبع بتكلفة تتجاوز 48 مليون جنيه، ونهو تنفيذ معبر أيرلندي على الطريق الساحلي «النفق – شرم الشيخ»، بمخرج وادي بعبع بتكلفة 15 مليون جنيه، كما يتم حالياً تنفيذ عملية إنشاء عدد 10 خزانات أرضية بوسط سيناء على مرحلتين بتكلفة تصل إلى 19 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 91 %، وتنفيذ عملية إنشاء عدد 2 بحيرة صناعية وحاجز توجيه عند مخرج وادي بعبع بتكلفة 132 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 25 %

وفى محافظة البحر الأحمر، تم نهو عملية إنشاء بحيرتين صناعيتين وحاجز ترابي خلف كل بحيرة بقرية الزعفرانة بتكلفة تصل إلى 214 مليون جنيه، والعمل على تنفيذ عملية حماية الأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب بتكلفة 140 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 58 %.

وفى محافظة مطروح، يجرى العمل على تنفيذ عملية إنشاء سد وادي أبو أسماعيل لحماية منطقة الزهور بمطروح من أخطار السيول.

وفيما يخص مشروعات الحماية بمحافظات الصعيد، تم نهو عملية حماية قرى زاوية الجدامي بمركز مغاغة بمحافظة المنيا بتكلفة 32 مليون جنيه، وعملية حماية وادي عبادي 3 بمحافظة أسوان بتكلفة 15 مليون جنيه، وأوشكت عملية حماية وادي سنور على الانتهاء بتكلفة 388 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 97%، والتي تتضمن إنشاء عدد 8 بحيرات وعدد 8 حاجز ترابي بمخرج وادي سنور وتدبيش قاع مخر سيل سنور بمحافظة بني سويف.

وأضاف أنه إلى جانب هذا الإجراءات بعيدة المدى والمتمثلة في تنفيذ منشآت للحماية من أخطار السيول، تتخذ الوزارة إجراءات موسمية تتمثل في قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور الدوري على 117 مخر سيل والتعامل الفوري مع أي تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها للحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون وجود أي عوائق أو أعمال ردم لخطورة وجود مثل هذه العوائق في تجمع مياه السيول أمامها ، الأمر الذى يؤدى لارتفاع منسوب المياه بالمخر، والتسبب في غرق الأراضي المحيطة به، وما يمثله ذلك من خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت.

كما تمتلك وزارة الموارد المائية والري مركز للتنبؤ بالامطار لرصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام ، حيث يتم توفير هذه البيانات بشكل فورى عبر جروب واتساب يشارك فيه جميع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات ليتسنى لجميع الجهات اتخاذ الاجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.