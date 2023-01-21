وكيل «اقتراحات النواب» يطالب بإنشاء وزارة مختصة باستصلاح الأراضي

طالب النائب نافع عبدالهادي، وكيل لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس النواب، بإنشاء وزارة خاصة باستصلاح الأراضي، وأن تكون بعيدة عن المحليات ووزارة الزراعة.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء

وأوضح عبدالهادي، خلال تصريحات صحفية، أن هذه الوزارة ستكون مختصة بإصدار التصاريح الخاصة باستصلاح الأراضي للزراعة، وتكون مسؤولة عن إدارة الأراضي الصحراوية والأراضي الجديدة، مؤكدا أن العالم الآن يعاني من فجوة غذائية، ويجب على الحكومة أن تدرك ذلك وتكون الأولوية للزراعة حتى تسطيع مصر أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

وأشار النائب نافع عبدالهادي، إلى أنه في فترة انتشار وباء كورونا كان اهتمام العالم كله بالطب والصحة لكن الآن العالم يعاني من النقص في الغذاء؛ لذلك يجب أن يكون الاهتمام الأكبر الآن بالزراعة.

الاهتمام بالزراعة يوفر العملة الصعبة

وأكد وكيل لجنة الشكاوى والمقترحات بـ مجلس النواب، أن الاهتمام بالزراعة يوفر الكثير من العملة الصعبة لأنه يساعد في تقليل الاستيراد، بالإضافة إلى أن العائد من الزراعة سيكون سريعا جدا.

وتابع عبدالهادي، أن الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها الأزمة الروسية الأوكرانية لن تنتهي قريبا وستستمر لفترة؛ لذلك لا يوجد بديل عن الزراعة وأن نستغل كل شبر في مصر يصلح للزراعة.