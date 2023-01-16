مجلس النواب يوافق على قرض «التنمية الأفريقي» لدعم الأمن الغذائي

وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2022، بشأن اتفاقية قرض بنك التنمية الأفريقي لدعم برنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي بما لا يتعدى 271 مليون دولار أمريكي.

واستعرض أحمد البنا، عضو مجلس النواب، تقرير لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث أكد أنّ الأمن الغذائي يواجه أزمات متعاقبة بداية من جائحة فيروس كورونا وتعطل سلاسل الإمداد، وآخرها الأزمة الروسية - الأوكرانية، وما تبعها من أزمة اقتصادية.

الحد من التأثير السلبي للأزمات العالمية

وقال النائب، إنّ مصر من أكثر الدول تأثرا، وهو ما دفع للتعاون مع الشركاء الدوليين للحد من التأثير السلبي للأزمات العالمية، والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.

الموافقة على قرض التنمية الأفريقي لدعم الأمن الغذائي

وأشار البنا، إلى أنّ الاتفاقية تهدف لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة القطاع الزراعي المصري في مواجهة الأزمات المتلاحقة على الساحة العالمية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنّ قيمة الاتفاقية 271 مليون دولار لدعم قدرة الدولة في مواجهة معوقات التنمية الناجمة عن الأزمات العالمية، وتشمل تحفيز القطاع الخاص لمواجهة الحد من الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أنّ فكرة الاقتراض الميسر من أجل التنمية ودعم الأمن الغذائي، أمر لا خلاف عليه، لأن العائد من الاقتراض في هذه الحالات يكون ذو جدوى كبيرة ولا يمثل أعباء على المواطن.

وقال أحمد البن، إنّ القطاع الزراعي الآن من أهم القطاعات الإنتاجية الناجحة والمطلوب التوسع فيها، ليس فقط لنجاح الاستثمارات الزراعية به، بل لأنه أيضا هو المسؤول عن تحقيق الأمن الغذائي، وهو أكبر تحدٍ عالمي حاليا في ظل الأزمات العالمية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنّ الاهتمام بالاستثمار الزراعي والتوسع في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية أمر مطلوب بالفعل ويتماشى مع استراتيجية الدولة والقيادة السياسية، مؤكدا أنّ مصر لديها فرص كبيرة للاستثمار الزراعي.