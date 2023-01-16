مجلس النواب يوافق على منحة فرنسية لتنمية المناطق العشوائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية 633 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاق التمويل بين مصر وبرنامج الوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنمية المناطق العشوائية.

تنمية المناطق العشوائية

وشهدت الجلسة استعراض النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية 633 لسنة 2022 بشأن الموافقة علي التعديل الثالث لاتفاق التمويل بين مصر وبرنامج الوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف، الموقّع في 10 أكتوبر 2022 بهدف تقديم منحة إضافية لا تتعدي قيمتها 3 مليون يورو بالقاهرة والجيزة.

أهداف الاتفاق

ويهدف الاتفاق إلى تقديم منحة إضافية بمبلغ 3 ملايين يورو، لتنفيذ مشروعات إضافية بمناطق «ميت عقبة – أرض اللواء – الزاوية الحمراء – عزبة خير الله»، وهي ذات المناطق المنصوص عليها في الاتفاقية، والمشروعات هي إحلال وتجديد وإعادة تأهيل وصيانة خطوط الصرف الصحي القديمة ومد خطوط صرف صحي جديدة، وتطوير الشوارع الضيقة بالبلاط المتشابك، وتسهيل حركة المشاة والتجارة الداخلية، وتحسين الوضع البيئي والخدمات العامة المتعلقة بالصحة بشكل أساسي.

كما يهدف المشروع المقترح إلى خلق فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين والعمالة غير الماهرة ونصف الماهرة، في مواقع مختارة بمحافظتي القاهرة والجيزة، ممثلة في المناطق السابق ذكرها، من خلال إنشاء وصيانة مشروعات البنية الأساسية باستخدام تقنيات كثيفة العمالة.