رئيس اتحاد الرماية: طفرة الإنشاءات الرياضية تقرِّبنا من تنظيم أولمبياد 2032.. والمدينة الأولمبية أكبر الإنجازات

أكد اللواء حازم حسنى، رئيس الاتحادين المصرى والأفريقى وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للرماية، أن مصر أصبحت أقرب لتنظيم الدورة الأولمبية بعد الطفرة الرياضية والثورة الإنشائية فى المنشآت، صالات واستادات، خاصة المدينة الرياضية الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ما كان له الفضل فى تنظيم أكبر المحافل والبطولات والأحداث الرياضية الضخمة بنجاح غير مسبوق.

دعم الرئيس للرياضيين المصريين وراء تأهل عزمي محيلبة لأولمبياد باريس 2024 وحجز أول مقعد بها

وأضاف «حسنى»، فى حواره لـ«الوطن»، أن الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالرياضيين المصريين، وتوفير كافة أنواع الدعم المادى والمعنوى والاستعداد الكبير، كان له أكبر الأثر فى تأهل الرامى عزمى محيلبة لأولمبياد باريس 2024 كأول لاعب مصرى يحجز مقعداً فى الأولمبياد على مستوى جميع الرياضيين المصريين فى مختلف الألعاب، وإلى نص الحوار:

ما عدد بطولات الرماية والأحداث الرياضية العالمية التى نظمتها مصر فى عام 2022؟

- كأس العالم «مسدس وبندقية» التارجت سبرنت خلال شهر فبراير، ثم البطولة الأفريقية للرماية فى منافسات «الأطباق المروحية» كانت فى شهر مايو، ثم بطولة العالم للرماية «مسدس وبندقية» فى شهر يونيو، ثم بطولة العالم للرماية «مسدس وبندقية» فى شهر أكتوبر، ثم أخيراً بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولى للرماية وأقيمت لأول مرة فى مصر على ميادين العاصمة الإدارية الجديدة فى شهر نوفمبر 2022، وعلى هامش البطولة أقيمت الجمعية العمومية للاتحاد الدولى بشرم الشيخ لأول مرة بحضور 146 دولة، وهى إنجازات متعددة تُحسب للدولة المصرية ولاتحاد الرماية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسسى، وهى إحدى ثمار اهتمامه الكبير بتطوير الرياضة المصرية ودعمها.

ما مدى نجاح هذه البطولات فى تحقيق الأهداف التى كان يطمح لها اتحاد الرماية المصرى والحكومة المصرية وتمثلها وزارة الشباب والرياضة؟

- يأتى على رأس الإنجازات بلا منازع الإنجاز التاريخى غير المسبوق للرماية المصرية، بتأهل الرامى المصرى عزمى محيلبة لأولمبياد باريس 2024 وحجز أول مقعد لمصر فى الأولمبياد بعد تأهله لنهائى بطولة العالم بكرواتيا، وحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات الإسكيت بعد تفوقه على العملاق الأمريكى فينسينت هانكوك صاحب المركز الثانى، والقطرى راشيد صالح صاحب المركز الثالث، بالإضافة إلى أن عزمى كان صورة مشرفة للدولة المصرية عندما حصل على ذهبية الخرطوش فى بطولة العالم.

وماذا عن أبرز الإنجازات الأخرى التى حققت أهداف خطة الاتحاد فى 2022؟

- حقق كريم عبدالناصر المركز الأول فى البطولة الدولية لـ«التارجت سبرنت» فى منافسات الرجال، كما تُوِّج الرامى على أحمد كمال بذهبية مسابقات الناشئين بالبطولة، وكذلك حققت نسيم جوزيف ذهبية المروحية فى البطولة الأفريقية السابعة فى منافسات الأساتذة، كما حقق أدهم أحمد المركز الأول فى منافسات الناشئين، وحقق عمر هشام المركز الأول ببطولة الجائزة الكبرى فى منافسات الأساتذة، بينما فى الناشئين حقق ياسين عبدالسلام المركز الأول، وحقق محمد وائل ذهبية فوق السن، وفى منافسات بطولة الجائزة الكبرى حقق المركز الأول فى منافسات المروحية كل من مهند أحمد نور الدين فى المنافسات المفتوحة، ومجدى شفيق فى منافسات الأساتذة وهارتيون سيبيوه فى منافسات الرواد، ورمزى رزق علوانى فى منافسات الناشئين وسحر طلعت مصطفى فى منافسات السيدات.

بطولات منتخب الرماية

وماذا عن البطولات التى سيشارك فيها منتخب مصر للرماية فى إطار هذه الاستعدادات فى 2023؟

- بطولة كأس العالم «مسدس وبندقية» فى شهر فبراير، يليها تنظيم البطولة الأفريقية للرماية على الأطباق المروحية فى شهر مارس ثم المشاركة فى بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش فى شهر أبريل، ثم البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 فى أكتوبر المقبل.

ما خطة الرماية وهدفها من المشاركة فى أولمبياد باريس 2024؟

- نستهدف الحصول على عدة بطولات، أهمها بطولة العالم فى أذربيجان فى شهر يونيو وهى المؤهلة للأولمبياد مع البطولة الأفريقية.

مَن أبرز نجوم المنتخب الذين تعدونهم للمشاركة فى المنافسات الأولمبية باريس 2024؟ وهل تأهلوا للأولمبياد من قبل؟

- على رأسهم عزمى محيلبة الذى تأهل بالفعل، وشقيقه الأكبر عبدالعزيز محيلبة، وأحمد قمر وأحمد توحيد زاهر، ومجدى العشماوى وهؤلاء فى مسابقة الخرطوش، وكل من الرامية هالة أشرف الجوهرى وميرنا هيثم طايع وسامى حافظ، وآخرون فى مسابقات المسدس والبندقية.

وقد تم تجهيز خطة إعداد اللاعبين وعرضها على الجمعية العمومية، ونأمل أن تحظى بدعم مالى كبير من وزارة الشباب والرياضة.

ما أبرز النتائج التى حققتها الرماية المصرية فى تاريخ مشاركتها بالمنافسات الأولمبية؟

- حصلنا على المركز الخامس فى البندقية الخرطوش «تراب» فى أولمبياد ريو دى جانيرو فى البرازيل 2016، وعلى المركز الخامس فى مسدس ضغط الهواء سيدات.

متى تستطيع مصر أن تكون مؤهلة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية؟

- قريباً جداً بعد الاهتمام الكبير بالرياضيين المصريين والطفرة الكبيرة التى تشهدها ثورة الإنشاءات الرياضية فى مصر، خاصة المدينة الرياضية الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى ستكون المفتاح الحقيقى والقريب لتنظيم بطولات كأس العالم لكرة القدم والأولمبياد.

إعداد المتأهلين

وضعنا فى الاعتبار لخطة الاستعداد وأجندتها خوض العديد من البطولات الدولية كخير وسيلة للاستعداد للأولمبياد القادمة، وزيادة عدد المتأهلين لأولمبياد باريس من خلالها، ومع بداية عام 2023 شاركنا فى بطولة العالم بالمغرب فى يناير الجارى كأول بطولة هذا الموسم، وحققنا فيها إنجازات كبيرة، وحصل عزمى محيلبة على الميدالية الفضية فى منافسات فردى السكيت، فضلاً عن تحقيقه العلامة الكاملة خلال مشاركته فى منافسات الخرطوش بإصابة 100 طبق من إجمالى 100، وأصبح قريباً جداً من تحطيم الرقم العالمى المسجل فى منافسات رماية الخرطوش.