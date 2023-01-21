«التعليم العالي» لقناة الحياة: على الطلاب مطالعة مواقع الجامعات لمعرفة

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك عدد كبير من الطلاب خريجي الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية لم تُتَح لهم فرصة التقدم للفصل الدراسي الأول، ربما بسبب سفرهم أو حصلوا على نتائجهم متأخر أو غيرها من الأسباب.

فتح باب القبول للترم الثاني

وأضاف «عبدالفغار»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الجامعات الخاصة والأهلية فتحت باب القبول للفصل الدراسي الثاني بداية من أمس وحتى 9 فبراير المقبل، وكل هذه الجامعات نشرت الأماكن الشاغرة في كل التخصصات المتاح لها أماكن.

وأشار إلى أنه على الطلاب سرعة مطالعة هذه المواقع الإلكترونية لمعرفة التخصصات التي بها أماكن شاغرة على مستوى القطاع الصحي أو الهندسي أو العلوم الإنسانية والاجتماعية.

الطالب يقدم أوراقه للجامعة مباشرة

وأكد أن الطالب يقدم مباشرة على الموقع الإلكتروني للجامعة، والتي بدورها تخطره بالقبول ليتقدم بكل الأوراق والوثائق للجامعة مباشرة.

ولفت إلى أن التقديم للطلاب يخضع بالأولوية لترتيب الطالب في المجموع منافسةً مع زملائه في نفس التخصص.