رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«تموين الفيوم» لقناة الحياة: وصول معارض أهلا رمضان بالمحافظة إلى 15 خلال الأسبوع الجاري

كتب:

محمد عزالدين
08:59 م | السبت 21 يناير 2023
معرض أهلا رمضان

معرض أهلا رمضان

قال سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالفيوم، إن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي وجّه بزيادة وتشغيل معارض أهلا رمضان ابتداء من يناير الجاري وحتى نهاية الشهر الكريم.

إقامة معارض في كل القرى الكبيرة

وأضاف «حرز الله»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الفيوم وضعت خطة لتشغيل 8 معارض، وبعدما شهد معرض أبشواي وسنورس نجاحا كبيرا، وتقرر إقامة معارض في كل القرى الكبيرة، وبالتالي سيكون إجمالي المعارض 12 معرضا خلال الأسبوع الجاري.

وأشار إلى أنه جرى تنظيم المعرض بالتنسيق مع الغرفة التجارية وكبار التجار الشرفاء، والذين يبيعون السلع بأسعار الجملة تضامنا مع المواطنين.

التقليل من حلقات التداول

ولفت إلى أن كل التجار المشتركين في المعرض من كبار التجار والمستوردين، والهدف من المعارض التقليل من حلقات التداول، وبالتالي نسبة انخفاض الأسعار من 20 لـ 30%.

   

اقرأ المزيد:

وزير التنمية المحلية يشدد على التوسع في إطلاق معارض «أهلا رمضان» بالمحافطات

افتتاح 3 أماكن جديدة لمعارض أهلا رمضان بمدن الخانكة وطوخ والقناطر

أسعار السلع بمنافذ أهلا رمضان في محافظة القاهرة

إقامة 7 معارض «أهلا رمضان» في قرى مركز دير مواس بالمنيا

محافظ الشرقية يتابع التزام التجار بالأسعار المخفضة بمعارض «أهلا رمضان»

افتتاح معرض «أهلا رمضان» للسلع المخفضة بمنطقة زهراء المعادي في القاهرة
بقلم محمد عزالدين