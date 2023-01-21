«تموين الفيوم» لقناة الحياة: وصول معارض أهلا رمضان بالمحافظة إلى 15 خلال الأسبوع الجاري

قال سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالفيوم، إن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي وجّه بزيادة وتشغيل معارض أهلا رمضان ابتداء من يناير الجاري وحتى نهاية الشهر الكريم.

إقامة معارض في كل القرى الكبيرة

وأضاف «حرز الله»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الفيوم وضعت خطة لتشغيل 8 معارض، وبعدما شهد معرض أبشواي وسنورس نجاحا كبيرا، وتقرر إقامة معارض في كل القرى الكبيرة، وبالتالي سيكون إجمالي المعارض 12 معرضا خلال الأسبوع الجاري.

وأشار إلى أنه جرى تنظيم المعرض بالتنسيق مع الغرفة التجارية وكبار التجار الشرفاء، والذين يبيعون السلع بأسعار الجملة تضامنا مع المواطنين.

التقليل من حلقات التداول

ولفت إلى أن كل التجار المشتركين في المعرض من كبار التجار والمستوردين، والهدف من المعارض التقليل من حلقات التداول، وبالتالي نسبة انخفاض الأسعار من 20 لـ 30%.