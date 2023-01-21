الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يقيل قائد الجيش

أقال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، اليوم السبت، قائد الجيش البرازيلي الجنرال خوليو سيزار دي أرودا، وفقا لما ذكرته قناة «سكاى نيوز عربية».

وقبل 3 أيام أعفت الحكومة البرازيلية 13 عسكريا من مناصبهم في إطار حملة التطهير التي أطلقها الرئيس لولا دا سيلفا، بعد محاولة التمرد الفاشلة في برازيليا مطلع الشهر.

إعفاء 13 عسكريا من مناصبهم

نشر الخبر في الجريدة الرسمية الأربعاء الماضى بعد يوم من الإعلان عن إعفاء 40 من العسكريين العاملين في مقر الرئاسة في ألفورادا بالعاصمة، إذ تعرضت مقار الرئاسة والكونجرس والمحكمة العليا للتخريب على أيدي أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو.

والعسكريون الذين جرى فصلهم الأربعاء هم من مجلس أمن المؤسسات، الهيئة الحكومية المكلفة مساعدة الرئيس في سياسته الأمنية والدفاعية الوطنية.

مراجعة شاملة للموظفين المكلفين بالرئاسة

وأعلن الرئيس البرازيلى الخميس الماضي، إجراء مراجعة شاملة للموظفين المكلفين بالرئاسة، قائلا إنه مقتنع بأن الذين اقتحموا قصر بلانالتو الرئاسي تلقوا مساعدة من داخله وفقا لقناة روسيا اليوم.

وتابع دا سيلفا: «مقتنع بأن بوابة قصر بلانالتو قد فتحت حتى يتمكن المحتجون من الدخول، لأنه لم يتم خلع أي باب».