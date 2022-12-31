رئيسة مجلس الاتحاد الروسي تصل البرازيل لحضور حفل تنصيب دا سيلفا

وصلت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو إلى البرازيل، لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب للبلاد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الأول من يناير.

وذكر البرلمان الروسي، في بيان وفقا لوكالة أنباء «تاس» الروسية، «وصلت رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفينكو إلى مدينة برازيليا في زيارة عمل، وستمثل روسيا في حفل تنصيب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وسيجري الاحتفال الرسمي يوم 1 يناير 2023، ويضم الوفد أيضا نائب رئيس مجلس الاتحاد كونستانتين كوساتشيف والبرلماني جينادي جولوف».

تعزيز العلاقات بين البرازيل وروسيا

وأعلن الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر له خلال مكالمة هاتفية عن رغبته في تعزيز العلاقات بين روسيا والبرازيل.

وقال لولا « لقد تحدثت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي هنأني على فوزي الانتخابي وتمنى لي عهدا جيدا وتعزيز العلاقات بين بلدينا».