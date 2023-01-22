بدء التقديم لدورات التربية العسكرية لطلاب جامعة الإسكندرية

أعلنت إدارة التربية العسكرية بجامعة الإسكندرية عن بدء التقديم في دورات التربية العسكرية في إجازة الفصل الدراسي الأول، اليوم الأحد، على أن يتم التقديم بمكتب التربية العسكرية بعزبة سعد أمام المدينة الجامعية القديمة.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية كافة التفاصيل الخاصة بتقديم الطلاب في دورات التربية العسكرية والتي يتم غلق التقديم باكتمال الأعداد في كل دورة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في التربية العسكرية بجامعة الإسكندرية

- صورة البطاقة

- صورة الكارنيه أو ما يفيد قيده بالكلية

- شهادة تلقي لقاح كورونا

- تقديم إقرار الالتزام بقواعد التربية العسكرية.

تعليمات التقديم لدورة التربية العسكرية في جامعة الإسكندرية

- يتم سحب الاستمارة معتمدة من شئون طلاب الكلية التابع لها الطالب المقيد في جامعة الإسكندرية، وهي استماره يتم منحها مجاناً.

- يتم تقديم الاستمارة إلى مكتب التقديم بعزبة سعد اعتباراً من الساعة 9 صباحاً الى الساعة 12 ظهراً يتم إستلام كارنيه التسجيل للدورة للطلاب من الساعة 12 وحتى الساعة 1 ظهراً.

- يتم الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا الالتزام بأرتداء الكمامة

- المحافظة على التباعد وعدم الازدحام