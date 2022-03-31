تعليم الجيزة: طباعة امتحانات التربية العسكرية حسب أعداد طلاب «تالتة ثانوي»

أعلن أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، بدء الاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي ستبدأ يوم 7 مايو المقبل وحتى 19 من نفس الشهر، 19/ 5 /2022، للوقوف على مدى احتياجات الإدارات التعليمية من الأوراق لطباعة الامتحانات.

سلومة: طباعة امتحانات التربية العسكرية للصف الثالث الثانوي حسب أعداد الطلاب

وقال «سلومة» في بيان له، إنه سيتم طباعة امتحانات التربية العسكرية للصف الثالث الثانوي بالمدارس الثانوية العسكرية «عام وفني» طبقًا لأعداد الطلاب بعد مراعاة زيادة نسبة الـ10% والتي تبدأ يوم 6 / 4 / 2022.

كما أكد ضرورة جاهزية مدرسة البستان بإدارة العياط التعليمية لأداء امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني هذا العام.

حل جميع المشكلات التي تعوق العملية التعليمية في إدارات الجيزة

وفي سياق منفصل، وجه مدير المديرية بحل جميع المشكلات التي تعوق العملية التعليمية في الإدارات التعليمية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على أن كل رئيس مجلس أمناء في الإدارات التعليمية يقوم بعمل حفل إفطار للأيتام بإدارته وتم الاتفاق على عمل زيٍّ موحد في الألوان للطلاب في بداية العام الدراسي الجديد.

وأشار أشرف سلومة، إلى أنه سيتم تنظيم عدة مهرجانات فنية وثقافية وافتتاحات لأهم وأكبر المشروعات في مختلف المجالات على مستوى المحافظة تحت رعاية اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بأعياد الجيزة، حيث تحتفل محافظة الجيزة يوم 31 مارس من كل عام بالعيد القومي لها بمناسبة ذكرى كفاح أبنائها أثناء ثورة الشعب المصري سنة 1919 واحتفالاً بهذه المناسبة.

سلومة يكرم الطالبة المثالية

وكرم أشرف سلومة، الطالبة يارا سيد نادي من مدرسة السلام الإعدادية بنات بإدارة العياط التعليمية، لحصولها على المركز الثالث على الجمهورية في مسابقة الطالبة المثالية للمرحلة الإعدادية والطالب محمد حسام كرم مدرسة الحي الأول للتعليم الأساسي بإدارة الشيخ زايد التعليمية، لحصوله على المركز العاشر جمهوري في مسابقة الطالب المثالي للمرحلة الإعدادية وهدى مصطفى السيد مدرسة أحمد زويل الإعدادية بنات بإدارة شمال الجيزة التعليمية، لحصولها على المركز الأول جمهوري في مسابقة الرائد المثالي بالمرحلة الإعدادية.

كما كرم إيمان محمد عبدالكريم من مدرسة الجزيرة الشقراء الابتدائية بإدارة الصف التعليمية، لحصولها علي المركز الثاني في مسابقة الرائد المثالي للمرحلة الابتدائية.