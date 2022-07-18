بدء التقديم لدورات التربية العسكرية بجامعة الإسكندرية.. شروط الالتحاق

أعلنت التربية العسكرية بجامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين، عن فتح باب التقديم للطلاب لاستكمال دورات شهري أغسطس وسبتمبر بأعداد محدودة، خلال الأيام الجارية، وذلك بهدف غلق التسجيل في دورات شهر يوليو الجاري، بالإضافة إلى قرب اكتمال أعداد دورتي أغسطس وسبتمبر المقبلين.

وبحسب بيان التربية العسكرية بجامعة الإسكندرية، فإن التقديم بمكتب التربية العسكرية في «عزبة سعد»، أمام المدينة الجامعية القديمة، على أن يتم غلق باب التقديم باكتمال الأعداد في كل دورة.

الأوراق المطلوبة للتربية العسكرية في الإسكندرية

- صورة البطاقة

– صورة الكارنيه أو ما يفيد قيده بالكلية

– شهادة تلقى لقاح كورونا

تعليمات التقديم لدورة التربية العسكرية

- يتم سحب الاستمارة معتمدة مجاناً من الساعة 9 الى الساعة 10 صباحاً «ای تصویر خارجي للاستمارة يعتبر لاغي».

- يتم تقديم الاستمارة بعد كتابة كاملة اعتباراً من الساعة 10 الى الساعة 11 صباحاً.

- يتم استلام كارنية التسجيل للدورة للطلاب من الساعة 12 وحتى الساعة 1 ظهراً «مع الالتزام بالمواعيد المقررة».

- يتم الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا «الالتزام بأرتداء الكمامة، المحافظة على التباعد وعدم الأزدحام».

- الالتزام بالجدول المعلن لكل كلية في التقديم ولا يقبل التقديم في غير اليوم المحدد.

أساليب توزيع الطلاب في التربية العسكرية جامعة الإسكندرية

- يتم توزيع الطلاب وتسكينهم بالدورات تباعا؛ طبقا لأولوية الأسماء الواردة إلينا في كشوفات التسجيل وطبقا للطاقة الاستيعابية للدورة والأولوية لطلاب الفرقة الرابعة.

- يجب على الطالب كتابة جميع بياناته بطريقة صحيحة وكاملة حيث لا يلتفت ولا يتم تسجيل الطلاب الذين بياناتهم غير كاملة، مثال: «الطالب الذي يقوم بكتابة أسمه ثنائی، عدم كتابة الرقم القومي، عدم كتابة الكلية والفرقة».