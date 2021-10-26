خطوات حجز التربية العسكرية جامعة الإسكندرية.. تجنب الصفحات المزيفة

حذرت إدارة التربية العسكرية جامعة الإسكندرية، جميع الطلاب من وجود بعض المواقع والصفحات المزيفة التي تقوم باستغلال الطلاب للمساعدة في الأبحاث والامتحانات بمقابل مادي، مؤكدة أن ذلك يؤدي إلى رسوب الطلبة نظرا لعدم قانونية هذه الصفحات المزيفة، مشددين على عدم التعامل معهم حفاظًا على أموالهم وعدم الرسوب.

خطوات التسجيل في التربية العسكرية جامعة الإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، الخطوات الصحيحة للتسجيل والالتحاق في التربية العسكرية جامعة الإسكندرية، التي بمقتضاها يجتاز الطالب التربية العسكرية اللازمة للتخرج.

- يتم تسجيل الطلبة عن طريق شئون طلبة كل كلية لمادة التربية العسكرية.

- يتم تجميع الكشوفات الواردة من الكليات وتسجيلها في الدورات عن طريق مكتب التربية العسكرية؛ طبقا لأسبقية التقديم وطبقا للطاقة الاستيعابية لكل دورة.

- يجب مراعاة الدقة في تسجيل بيانات الطالب ولا يعتد بأي تسجيل للبيانات الناقصة أو الخاطئة.

- يتم متابعة الكشوافات المخصصة للدورات على صفحة التربية العسكرية جامعة الأسكندرية فقط.

- لا يعتد بأي كشوفات الدورات من أي جهة أخري غير الكشوفات المنشورة على الصفحة الرسمية للتربية العسكرية جامعة الأسكندرية.

- الطالب مسئول عن رفع الأبحاث والامتحانات بنفسه مع تدقيق البيانات وفي حالة ورود الأبحاث والامتحانات من أي جهة أخرى يعتبر الطالب راسبًا، حيث أن بعض المواقع والصفحات المزيفة التي تقوم باستغلال الطلاب للمساعدة.

أساليب توزيع الطلاب في التربية العسكرية جامعة الإسكندرية

- يتم توزيع الطلاب وتسكينهم بالدورات تباعا؛ طبقا لأولوية الأسماء الواردة إلينا في كشوفات التسجيل وطبقا للطاقة الاستيعابية للدورة والأولوية لطلاب الفرقة الرابعة.

- يجب على الطالب كتابة جميع بياناته بطريقة صحيحة وكاملة حيث لا يلتفت ولا يتم تسجيل الطلاب الذين بياناتهم غير كاملة، مثال: «الطالب الذي يقوم بكتابة أسمه ثنائی، عدم كتابة الرقم القومي، عدم كتابة الكلية والفرقة».