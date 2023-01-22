أوكرانيا ترجح الحصول على دبابات ليوبارد الألمانية منتصف فبراير المقبل

رجح وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، حصول «كييف» على دبابات «ليوبارد» الألمانية، باجتماع رامشتاين المقبل منتصف فبراير المقبل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»الإخبارية.

وأجرى وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، نقاشا صريحا مع نظيره الألماني بوريس بيستوريوس، بشأن تزويد «كييف» بدبابات«ليوبارد» الألمانية، مشيرا إلى استمرار المحادثات، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

قصف أوكراني

من جانبه، قال فلاديمير روجوف، رئيس حركة «نحن مع روسيا»، عضو إدارة «مقاطعة زابوريجيا» التي أعلنت «موسكو» ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية»، إن إحدى المقابر بمنطقة «بولوجوفسكي» تعرضت للقصف من قبل القوات الأوكرانية، ما تسبب بتدمير عشرات شواهد القبور، مشيرا عبر «تليجرام»، إلى عدم وقوع ضحايا أو مصابين.

وأضاف روجوف، إن مجموعة من المخربين الأوكرانيين تتكون من حوالي 20 شخصا، تم تحييدهم في «زابوريجيا» بالقرب من مدينة «أوريخوف»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الكهرباء في أوكرانيا

من جانبها، أشارت شبكة الكهرباء الأوكرانية، إلى إغلاقات جديدة في عدة مناطق، منها العاصمة «كييف» و«أوديسا» و«دنيبروبتروفسك»، وأوضحت شركة «ديتك» المشرفة على نقل وتوزيع الكهرباء، أن المقرر أن تنفذ الإغلاقات الجديدة اعتبارا من اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.