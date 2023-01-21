ألمانيا تستعد لتدريب جنود أوكرانيين على دبابات «ليوبارد»

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، عن الاتفاق مع ألمانيا لتدريب جنود أوكرانيين على دبابات «ليوبارد»، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.وفي وقت سابق، لم يتوصل الحلفاء الغربيون، في «اجتماع رامشتاين» بألمانيا، إلى توافق على تسليم أوكرانيا دبابات ثقيلة، بسبب عدم موافقة السلطات في «برلين».

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، إن «كييف» ستواصل المحادثات مع «برلين» لتزويد أوكرانيا بدبابات «ليوبارد»، مشيرا عبر حسابه بموقع «تويتر»، إلى إجراء نقاشا صريحا مع نظيره الألماني بوريس بيستوريوس بشأن الدبابات، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

الرئيس الأوكراني يشيد بـ«اجتماع رامشتاين» في ألمانيا

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اعتبر، أمس الجمعة، أن لا خيار آخر سوى إرسال الدول الغربية دبابات ثقيلة إلى «كييف»، مشيراعبر الفيديو، إلى مئات من عربات القتال التي أضيفت إلى ترسانة بلاده

وأشاد زيلينسكي، بـ«اجتماع رامشتاين»، وتحدث الرئيس الأوكراني عن نتائج ذات أهمية متعلقة بالصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي.

وكان مسؤول أمريكي كبير، أوضح في وقت سابق، أن على أوكرانيا ألا تسعى للدفاع عن مدينة «باخموت»، الوقاعة شرق البلاد بأي ثمن، وأن تركز «كييف» أكثر على الاستعداد لشن هجوم مضاد كبير ضد الروس في جنوب البلاد خلال الربيع.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن أسلحة ستستعمل في الهجوم المضاد المرتقب ضد الروس تتدفق حاليا على أوكرانيا، بينها مئات من المدرعات.

مسؤول أمريكي: انتصار «موسكو» في «باخموت» لن يغير مجرى الأزمة

وأوضح المسؤول الأمريكي الكبير، أنه كلما طالت مدة القتال في مدينة «باخموت»، تعزز وضع روسيا، مشيرا إلى أن انتصار «موسكو» في المدينة لن يغير مجرى الأزمة الأوكرانية.

من جانبه، قالت وزارة الطاقة الأوكرانية، على لسان الوزير جيرمان جالوشينكو، إن الوضع في محطة «زابوريجيا» النووية يتدهور بسبب الحالة النفسية للطاقم الأوكراني العامل بالمحطة وحالة المعدات.

بدوره، وصف الكاتب الأمريكي رود دريهر، ، فكرة الولايات المتحدة عن احتمال هجوم أوكراني على «شبه جزيرة القرم» التي ضمتها «موسكو» إلى أراض «روسيا الاتحادية» في 2014، لإعادتها لسيطرة «كييف» بالفكرة المجنونة، مشيرا في مقال بمجلة «أمريكان كونسيرفتيف» الأمريكية إلى أن الأمر قد يؤدي إلى عواقب غير متوقعة.