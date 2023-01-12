بولندا تعلن إرسال دبابات «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا

أعلن متحدث باسم الحكومة البولندية، اليوم، أن قرار البلاد بشأن إرسال دبابات «ليوبارد 2» القتالية ألمانية الصنع إلى أوكرانيا، تم اتخاذه جزئيا لتشجيع الآخرين على اتخاذ إجراء، وفقا لما ذكرته شبكة «تي في بي» البولندية.

ولم يذكر المتحدث ألمانيا بالتحديد، إلا أن أكبر اقتصاد في أوروبا يشهد ضغطا متزايدا لإرسال الدبابات المتقدمة إلى أوكرانيا، فيما قال روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه يتعين على بلاده ألا تعوق قيام بولندا بتزويد أوكرانيا بمدرعات «ليوبارد 2» الألمانية.

يجب ألا تعترض ألمانيا على دعم أوكرانيا

وأضاف «هابيك»، اليوم، خلال اجتماع لمجلس إدارة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر الذي ينتمي إليه بالعاصمة برلين، أنه يجب ألا تعترض ألمانيا على اتخاذ دول أخرى قرارات بدعم أوكرانيا، بغض النظر عن القرار الذي تتخذه، في حين يشار إلى أن ألمانيا تؤدي دورا محوريا في هذا النقاش بشأن تزويد أوكرانيا بدبابات «ليوبارد 2».

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا، قد أعلن، أمس الأربعاء، أن بلاده قررت بالفعل منح الأوكرانيين دبابات ليوبارد، وذلك عقب لقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مدينة لفيف الأوكرانية.

بولندا تخشى أن تكون الهدف القادم لروسيا

ومن ناحية أخرى، قال بيوتر مولر، المتحدث باسم الحكومة البولندية، إن سبب كون بلاده أول دولة ترغب في إرسال الدبابات القتالية، هو أن بولندا تخشى أن تكون الدولة القادمة على قائمة موسكو، مضيفا أنه نريد أن نتخذ إجراءات معينة، إذا لم ندافع عن استقلال أوكرانيا، سنصبح الهدف القادم.

وأوضح «مولر» أنه لهذا السبب، بولندا ترغب في أن تكون أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها، ولذلك فإنها تحتاج إلى المعدات، لافتا إلى أنه يجب هذا الضغط السياسي أن يؤدي إلى انضمام دول أوروبية أخرى.