فرنسا وبولندا تدفعان ألمانيا لنقل دبابات «ليوبارد» إلى أوكرانيا

تدفع فرنسا وبولندا ألمانيا لنقل دبابات «ليوبارد» إلى أوكرانيا، ونقلت الطبعة الأوروبية لصحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، عن مسؤول فرنسي، أن «باريس» تكثف ضغوطها على «برلين» على أمل الحصول على الموافقة على إرسال الدبابات إلى «كييف» قبل القمة «الفرنسية الألمانية» في 22 يناير الجاري.

كما تمارس «وارسو»، ضغطًا مماثلًا لنقل دبابات «ليوبارد» الألمانية الصنع إلى أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، حذرت تقارير استخباراتية بريطانية من استخدام «موسكو» أسلحة حديثة لتعزيز قوتِها النارية في الأزمة الأوكرانية أبرزها طائرات «سوخوي 57».

الرئيس الأوكراني: كل أرض «سوليدار» مغطاة بالجثث الروسية

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن قواته صمدت أمام هجمات جديدة وأكثر شدة على «سوليدار» شرقي البلاد، مشيرا في خطابه اليومي، إلى أن كل أرض المدينة مغطاة بالجثث الروسية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، وصف مسؤول عسكري أمريكي بارز المعارك في محيط «باخموت» بالوحشية، مشيرا إلى عدم وجود تغيير في منطقة «خيرسون».

وكان العشرات من الجنود الأوكرانيين، قتلوا خلال القصف الروسي المستمر على الطريق السريع بين «باخموت» و«سوليدار»، كما استهدفت «موسكو» أنظمة مدفعية أمريكية الصنع ورادارات مضادة للبطاريات في «دونباس» شرق البلاد.

قائد القوات البرية الأوكرانية يتوجه شخصيا إلى «باخموت»

وقال المسؤول العسكري الأمريكي، إن كل طرف من الجانبين «الروسي والأوكراني» يقصف الآخر بآلاف القذائف يوميا، مؤكدا أن بلاده ستتابع إرسال الدفاعات الجوية لـ«كييف».

وكان قائد القوات البرية الأوكرانية، العقيد أولكسندر سيرسكي، توجه شخصيا إلى «باخموت» لرفع معنويات جيش بلاده، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.