«العدل الأمريكية»: تفتيش كامل لمنزل بايدن.. والعثور على 6 وثائق سرية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، تفتيش منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في «ويلمنجتون» بولاية «ديلاوير» وسط البلاد، مضيفة إن العملية أسفر عن العثور على 6 وثائق سرية إضافية.

وأشارت العدل الأمريكية، إلى عملية تفتيش كامل لمنزل الرئيس الأمريكي بايدن، أمس الأول الجمعة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

محامي بايدن: عملية التفتيش استغرقت نحو 12 ساعة

من جانبه، قال بوب باور محامي بايدن، في بيان إن الرئيس الأمريكي سمح بتفتيش منزله للتحقق من وثائق تعود لفترة منصبه كنائب للرئيس الأسبق باراك أوباما، مشيرا إلى استغراق عملية التفتيش نحو 12 ساعة، وفقا لما ذكرته شبكة«سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وأوضح باور، أن ممثلي الفريق القانوني الشخصي للرئيس الأمريكي ومكتب مستشار البيت الأبيض كانوا حاضرين أثناء عملية التفتيش، فيما قال المستشار الخاص للرئيس ريتشارد ساوبر في بيان إنه لم يكن بايدن ولا السيدة الأولى الدكتورة جيل بايدن حاضرين أثناء العملية.

ويأتي إعلان وزارة العدل الأمريكية في وقت تشهد فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استقالة مزعومة لكبير موظفي «البيت الأبيض»، رون كلاين في الأسابيع المقبلة.

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع، إن كبير موظفي «البيت الأبيض»، رون كلاين، يستعد لتقديم استقالته من منصبه في الأسابيع المقبلة، وفقا لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

كلاين أخبر زملاءه سرا أنه يعتزم الاستقالة

وتعتبر استقالة رون كلاين المزعومة في الأسابيع المقبلة أهم استقالة تشهدها إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن منذ توليه منصبه في 2021.

وقالت قناة «العربية» الإخبارية، إن رون كلاين شخصية مهمة وفريدة في إدارة حيث عمل مع الرئيس بشكل متقطع لأكثر من 30 سنة

وأضافت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن رون كلاين أخبر زملاءه سرًا أنه يعتزم الاستقالة منذ انتخابات التجديد النصفي التي شهدتها البلاد في نوفمبر 2022، فيما سيتم الإعلان عن الاستقالة على الأرجح في أعقاب الخطاب عن «حالة الاتحاد» الذي سيلقيه بايدن في فبراير المقبل.