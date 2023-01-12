وزير العدل الأمريكي: سنعين محققا خاصا في قضية وثائق بايدن السرية

أعلن وزير العدل الأمريكي، ميريك غارلاند، اليوم، أنه سيتم تعيين محقق خاص في قضية العثور على وثائق سرية بمنزل بايدن، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

المحقق سيجري الأمر بشكل مهني وسريع

وقال «غارلاند»، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة واشنطن، إنه يثق في المحقق روبرت هور، لأنه سينهي الأمر بشكل مهني وسريع، مضيفا أن الرئيس بايدن أبلغ، في أواخر ديسمبر الماضي، بأنه تم إيجاد وثائق سرية جديدة، تعود إلى فترة عمله عندما كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما، في مرآب منزله بولاية ديلاوير، مشيرا إلى عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» توجهت إلى المكان وأمنت الوثائق.

تعيين محقق خاص يعتبر لحظة فارقة لبايدن

وفي سياق متصل، لفت وزير العدل الأمريكي إلى أن نتائج التحقيق الأولى، التي اطلع عليها في وقت سابق من يناير الجاري، تظهر أهمية تعيين محقق خاص في القضية، وقال إنه سيتم التحقيق في احتمالية ما إذا كانت الوثائق السرية التي عثر عليها في مقرات بايدن تخرق القانون، في حين اعتبرت شبكة «سي إن إن» الأميركية أن تعيين محقق خاص في القضية يعد بمثابة لحظة فارقة لبايدن، حيث إنه تمكن خلال العامين الماضيين من الابتعاد عن المشاكل القانونية.