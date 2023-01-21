5 معلومات عن لعنة المحقق الخاص التي تلاحق الرئيس الأمريكي جو بايدن

حصل جميع رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية منذ الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، على نصيبهم من جدل المحقق الخاص، باستثناء الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، حيث واجه الرئيس كارتر، تحقيقا خاصا بإشراف وزارة العدل الأمريكية في تجارة عائلته بالفول السوداني، ثم لاحق الإجراء نفسه رونالد ريجان بعد فضيحة «إيران كونترا» الشهيرة، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون بعد استثماراته العقارية الفاشلة، وكذلك جورج بوش الابن الذي كلفت وزارة العدل الأمريكية في عهده محققا خاصا النظر في مزاعم تسريبه هوية عميل سري في الـ«سي آي أي».

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن الرئيس الأمريكي جو بايدن.

- الرئيس الأمريكي جو بايدن وجد نفسه محور إخفاق لم يكن بالحسبان بعد العثور على وثائق سرية في مركزه البحثي بواشنطن ومرآب سيارته في ديلاوير، ما دفع إلى تعيين محقق خاص للنظر في ظروف تخزين الوثائق.

وثائق الرئيس الأمريكي جو بايدن

- يأتي التحقيق في وثائق الرئيس الأمريكي جو بايدن في الوقت الذي يواجه خصمه اللدود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحقيقا مشابها، وهو ما أوقع بايدن في حرج وأظهره في صورة سيئة لا تختلف عن تلك التي رسمتها إدارته ووسائل الإعلام لسلفه الجمهوري دونالد ترامب.

- كشفت شبكة «سي بي أس» الأمريكية في التاسع من يناير الجاري قصة عثور محامي الرئيس الأمريكي جو بايدن على وثائق سرية في مواقع مختلفة غير مصرح لها بتخزين هذا النوع من الوثائق الحكومية.

تعيين محقق خاص

- يلجأ وزير العدل الأمريكي المعين من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعيين محقق خاص لتولي بعض القضايا المرتبطة بالرئيس أو أعضاء السلطة التنفيذية لتفادي تضارب المصالح.

- منذ عام 2017 تم تعيين أربعة محققين لتقصي قضايا مختلفة، منها علاقة حملة المرشح الرئاسي آنذاك دونالد ترامب بروسيا، وآخرها وثائق الرئيس الأمريكي جو بايدن.