تفاصيل 12 ساعة تفتيش لمنزل بايدن.. مشاركة إف بي آي في غياب رئيس أمريكا

شهد منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن الخاص في «ويلمنجتون» بولاية «ديلاوير» لأصعب 12 ساعة أثناء قيام عناصر من وزارة العدل الأمريكية بتفتيش المنشأة تفتيشا كاملا للبحث عن وثائق سرية، في إطار تحقيق الوزارة في حيازة الرئيس لمواد سرية.

وفي وقت سابق، عثور مقربون من الرئيس الأمريكي جو بايدن، على وثائق سرية في مكتب بمركز أبحاث يحمل اسمه في واشنطن، عشية انتخابات التجديد النصفي في أوائل نوفمبر الماضي، يعود تاريخها إلى الفترة التي كان فيها بايدن نائبًا للرئيس الأسبق باراك اوباما.

وقال بوب باور، محامي بايدن ، إن مسؤولي وزارة العدل الأمريكية فتشوا، أمس الأول الجمعة، منزل الرئيس الأمريكي الخاص في «ويلمنجتون» بولاية «ديلاوير»، مشيرا في بيان، إلى العثورعلى 6 وثائق سرية أخرى عليها علامات تصنيف.

وأوضح باور، أن بعضها الوثائق تعود إلى خدمة الرئيس في «مجلس الشيوخ»، وبعضها كان من فترة ولايته كنائب للرئيس الأسبق باراك أوباما «2009-2017»، مشيرا إلى أن وزارة العدل الامريكية أخذت ملاحظات مكتوبة بخط اليد من سنوات نائب الرئيس لمزيد من المراجعة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

عملية تفتيش منزل بايدن غطت جميع المباني

وأوضح باور، أن عملية تفتيش منزل الرئيس بايدن، استمرت أكثر من 12 ساعة وغطت جميع المباني، مضيفا إن عملية التفتيش جرت بحضور محامو الرئيس وممثلون عن البيت الأبيض، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وفي وقت سابق، أشارت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إلى اكتشاف محامي بايدن عددًا صغيرًا من السجلات السرية في خزانة مقفلة أثناء إخلاء مكتبهم في مركز «بن بايدن للدبلوماسية والمشاركة العالمية» في العاصمة «واشنطن» في 2 نوفمبر الماضي، إحدى الوثائق تم تصنيفها على أنها معلومات «سرية للغاية - حساسة»، أعلى مستوى من التصنيف.

الرئيس الأمريكي يجيز لموظفي وزارة العدل الأمريكية الدخول للمنزل

وأضاف باور، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجاز لموظفي وزارة العدل الأمريكية الدخول لمنزله والسماح لهم بتفتيش المبنى، وأشار المحامي، إلى أن بايدن وجيل زوجته لم يكونا موجودين أثناء التفتيش، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، قال المستشار الخاص للرئيس ريتشارد ساوبر في بيان، إن بايدن، ملتزم بالتعامل مع الموضوع بمسؤولية لأنه يأخذ الأمر على محمل الجد، مضيفا في بيان، أن رئيس الإدارة الأمريكية وفريقه يعملون بسرعة لضمان حصول وزارة العدل والمستشار الخاص على ما يحتاجون إليه لإجراء مراجعة شاملة.

وفي وقت سابق، أقرت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، استخدام جو بايدن، المساحات المكتبية في واشنطن من 2017 إلى 2020، فيما قالت وسائل الإعلام في تقارير، إن من بين الوثائق السرية بيانات ومواد استخباراتية من إحاطات حول أوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة، مؤرخة 2013-2016.

بايدن: لا أشعر بأي ندم بشأن تعاملي مع الوثائق السرية

وكان بايدن، قال يوم الخميس الماضي، عدم شعوره بأي ندم بشأن تعامله مع وثائق سرية عُثر عليها في منزله ومكتبه السابق، وقلل الرئيس الأمريكي، للصحفيين بـ«كاليفورنيا» من أهمية الضجة التي أثيرت حول الموضوع.

وكان مذيع شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، جوناثان تارلي، أوضح في وقت سابق، إن تصريح بايدن بأنه لا يندم على الاحتفاظ بوثائق سرية يتحدث عن حماقة كاملة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبه، قال مساعد المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية جوزيف دي فيتزباتريك، إن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» أجروا تفتيشًا في ممتلكات بايدن الشخصية، وفقا لما ذكرته قناة «إن بي سي نيوز» الأمريكية.

وتضاف الوثائق التي عثرت عليها وزارة العدل الأمريكية، أمس الأول الجمعة، إلى أخرى عُثر عليها في المنزل، في 12 يناير الجاري.