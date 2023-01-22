ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات الفلبين إلى 35 شخصا

أعلن «مجلس الدولة الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث»، ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات التي شهدتها البلاد إلى 35 شخصا وإصابة 12 آخرين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

إدراج 7 أشخاص في عداد المفقودين جراء فيضانات الفلبين

وأشار «مجلس الحد من الكوارث»، إلى إدراج 7 أشخاص في عداد المفقودين جراء فيضانات الفلبين.

وتصنف الفلبين الواقعة جنوب شرقي آسيا، من بين الدول الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

تدمير 1780 منزلا في الفلبين

وأسفرت فيضانات الفلبين، عن تضرر 1780 منزلا منها 548 دمرت بشكل كامل، كما انقطع التيار الكهربائي في 68 مدينة، إمدادات المياه في 17 مدينة ،

كما أسفرت فيضانات الفلبين عن تضرر خطوط الاتصالات في 14 مدينة أخرى، فيما تواجد 121 ألف و996 شخصا شخصًا في 358 مركزًا للإجلاء.

وشملت أضرار فيضانات الفلبين، 65 جسرًا و306 طرقًا، وتضرر 35 ميناءً بحريًا، فيما علقت السلطات الدراسة في المؤسسات التعليمية في 622 مدينة وبلدية.