أصدرت محلات الصاغة أسعار الذهب اليوم في مصر، ومنها عيار 21، حيث يعد المعدن الأصفر الملاذ الآمن للتحوط ضد مخاطر التضخم، في ظل حالة الاضطراب التي يعيشها العالم جراء الأزمات المتتالية، بداية من فيروس كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية والتضخم العالمي، وتعطل سلاسل الإمداد.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم في مصر منها عيار 21 الآن، كما يلي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24 للبيع 2,011 شراء 2,034 جنيه.

سعر الذهب عيار 22 للبيع 1,844 شراء 1,865 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 للبيع 1,760 شراء 1,780 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 للبيع 1,509 شراء 1,526 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 للبيع 1,173 شراء 1,187 جنيه.

سعر الذهب عيار 12 للبيع 1,006 شراء 1,017 جنيه.

سعر الأونصة اليوم للبيع 62,555 شراء 63,266 جنيه.

سعر الجنيه الذهب للبيع 14,080 شراء 14,240 جنيه.

سعر الكيلو الذهب اليوم للبيع 2,011,429 شراء 2,034,286 جنيه.

سعر عيار 21 اليوم في أسواق المال

الذهب عيار 24 اليوم 1,845 جنيه ما يعادل 61.97 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار 22 اليوم 1,692 جنيه ما يعادل 56.81 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار 21 اليوم 1,615 جنيه ما يعادل 54.23 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار 18 اليوم 1,384 جنيه ما يعادل 46.48 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار 14 اليوم 1,076 جنيه ما يعادل 36.15 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار 12 اليوم 922.69 جنيه ما يعادل 30.99 دولار امريكي.

أسعار الذهب عيار 9 اليوم 692.02 جنيه ما يعادل 23.24 دولار أمريكي.

أسعار أوقية الذهب اليوم 57,391 جنيه ما يعادل 1,927 دولار أمريكي.

أسعار جنيه الذهب اليوم 12,918 جنيه ما يعادل 433.81 دولار أمريكي.

أسعار كيلو الذهب 1,845,373 جنيه ما يعادل 61,971 دولار أمريكي.