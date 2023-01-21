تراجع أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية.. كم فقد عيار 21؟

أعلنت الشعبة العامة للمعدن الأصفر، تراجع أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم السبت.

أسعار الذهب في مصر

وأضافت الشعبة، في بيان صادر اليوم، أنَّ سعر الجنيه الذهب انخفض إلى 14200 جنيه، وذلك وفقاً للمعلن من شركات ومحلات الصاغة بالسوق المحلية؛ ليخسر بذلك 40 جنيها عن الأمس.

أسعار أوقية الذهب

كما كشفت عن سعر أوقية الذهب العالمي الذي سجل استقرارا عند مستوى 1.927 دولارا، وهو ما يعادل 57.391 جنيه.

وفي نفس الوقت، لا تزال أسعار الذهب العالمية عند مستويات غير مسبوقة منذ 9 أشهر على الأقل، بسبب تحوط المستثمرين بالذهب بدلاً من الدولار بعد التوقعات بتخفيف الاحتياطي الفيدرالي وتيرة التشديد النقدي.

ووفقا للشعبة، يتفاوت سعر جرام الذهب من محل صاغة لآخر ووفقا للأعيرة المختلفة والمصنعية وغيرها من التكاليف التي تضاف بالفاتورة.

سعر جرام الذهب عيار 21

يُباع جرام الذهب عيار 21 اليوم بالصاغة المحلية دون مصنعية بـ1775 جنيها للشراء ليفقد بذلك 5 جنيهات عن سعر الأمس.

ويعد جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا بالسوق المحلية خاصةً في محافظات الوجهين القبلي والبحري.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى مبيعا بدول الخليج والأكثر نقاء نحو 2029 جنيها، قبل احتساب المصنعية.

سعر الذهب عيار 18

واستكمالا لعرض أسعار الذهب في مصر، وصل سعر الجرام من عيار 18 إلى 1521 جنيها متراجعا 5 جنيهات عن أسعار الأمس.