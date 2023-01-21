توقعات بتراجع أسعار الذهب.. الأوقية تهبط لـ1800 دولار

أوضح تقرير نشرته مؤسسة جولد إيرا العالمية العاملة في مجالات أبحاث الذهب والأسعار، نقلا عن بنك أوف أمريكا، أن الاهتمام بالذهب كان صامتًا في الأرباع الأخيرة مقارنة بفئات الأصول الأخرى ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن ارتفاع الأسعار الحقيقية وارتفاع الدولار الأمريكي لم يقدما أي حافز لزيادة التعرض للمعدن الأصفر، وهذه العوامل من بين عوامل أخرى دفعت إلى بعض البحث عن الذات بين المشاركين في السوق ومع ذلك نعتقد أن استدعاء هبوط الذهب سابق لأوانه.

الذهب سيبقى الدعامة الأساسية حتى عام 2026 على الأقل

وأشار التقرير إلى أن النظرة الكلية للذهب تتحول إلى اتجاه صعودي في عام 2023، ويستمر ذلك حتى عام 2026 على الأقل مستشهدا بعدة عوامل، منها تصحيح أن عمال مناجم الذهب يناقشون بشكل متزايد مزايا التنويع في النحاس وتؤكد البيانات الواردة من زملائنا في أبحاث الأسهم أن بعض كبار عمال مناجم الذهب قد دخلوا في المعادن الأساسية ومع ذلك فإن نظرة على توزيع الإيرادات تشير إلى أن الذهب سيبقى الدعامة الأساسية حتى عام 2026 على الأقل.

كما تتحول النظرة الكلية للذهب الصاعد من منظور طويل المدى يؤكد أن المعدن الأصفر يمكن أن يكون أداة تنويع قوية للمحفظة الادخارية، وسينظر إلى الذهب على أنه أداة تنويع فعالة للمحفظة هذا العام ومع تراجع التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة التي أثرت على السعر العام الماضي.

ويقول بنك ANZ إن الذهب هو تحوط ضد تباطؤ عام 2023، حيث يتوقع أن يظل الذهب في صالحه مع تراجع التضخم وقرب أسعار الفائدة من ذروتها وقد انتعشت الأسعار بقوة بعد تصحيح العام الماضي وسط أشد إجراءات تشديد نقدي لبنك الاحتياطي الفيدرالي منذ 1980 وإن الدوافع التي تدعم الذهب كأصل في عام 2023 تشمل توقفًا مؤقتًا في دورة أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي ومخاطر الركود وضعف الدولار الأمريكي والمخاطر الجيوسياسية العالية والطلب المادي القوي.

توقعات انخفاض الذهب

ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب العالمية إلى مستويات 1880-1870 ومن ثم الصعود مره أخرى إلى 1940-1950، ومن ثم مستويات إلى مستويات 1800.